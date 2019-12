20-letnik zapeljal čez železniške tire in se za las izognil trčenju z vlakom

20-letni Romun je imel neverjetno srečo, potem ko se zaradi telefonskega pogovora ni zmenil za svetlobne in zvočne signale, ki so napovedovali prihod vlaka. Z avtomobilom je prečkal nivojski prehod in se za nekaj centimetrov izognil trčenju z vlakom.

Nadzorne kamere so ujele trenutek, ko se voznik, ki govori po telefonu, na nivojskem prehodu za las izogne vlaku, ki se mu približuje z leve strani. Incident se je zgodil na prehodu čez železniško progo v neki vasi v osrednji Romuniji. Romunske železnice so sporočile, da bi se skorajšnja nesreča zgodila v noči na 4. december. Odločili so se, da posnetke nadzornih kamer delijo na družbenih omrežjih, videoposnetek pa so poimenovali 'Čudež z železnice Jucu Herghelie'. Kot je sporočila tamkajšnja policija, 20-letnik voznik ni upošteval svetlobnih in zvočnih signalov, saj se je zamotil s telefonskim klicem. Policisti so mu za 90 dni odvzeli vozniško dovoljenje. 20-letnik naj bi bil ob tem po poročanju portala viraltab.comrazburjen, a vesel, da je preživel. "Ker je življenje prioriteta, morajo vozniki vedno upoštevati pomen indikatorjev in signalizacije na nivojskih prehodih," so še zapisali v Romunskih železnicah. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke