Romunka trdi, da je na posnetku njena hčerka: 'Od nedelje živim v peklu'

Avstrijski portal Kosmo je pozno zvečer sporočil, da je našel eno od dveh žensk s posnetka. Romunka naj bi živela in delala na Dunaju, mediju pa je dejala, da je deklica na videoposnetku, ki kroži v javnosti, njena hči in ne pogrešana srbska deklica.

"Od nedelje živim v peklu! Bila sem v Welsu, ko sem ponoči prejela več sporočil, da se videoposnetek z mojim obrazom deli na vseh družbenih omrežjih, na televiziji v Srbiji in Romuniji in da me iščejo zaradi pogrešanega otroka. V nedeljo sem šla takoj na policijo v Welsu, a so me poslali domov in mi svetovali, naj se oglasim na dunajski policiji. Danes je situacija postala alarmantna, ker je moj obraz prepoznan v vseh medijih. Bila sem prestrašena, nisem vedela, kaj naj storim, strah me je, da bom izgubila službo," je 36-letnica povedala za avstrijski spletni portal.