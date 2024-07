Ob nastopu nove službe v Evropskem parlamentu pa že vzbuja pozornost zaradi svojega nenavadnega obnašanja in izjav. Osebje jo je na današnjem plenarnem zasedanju pospremilo iz dvorane, potem ko je večkrat prekinila razpravo. Na obraz si je nadela nagobčnik in kričala: "Svoboda govora".

V tem tednu je razburila tudi s svojo napovedjo, da bo v Evropski parlament pripeljala duhovnika, ki bo parlament "očistil hudičev". "Tako kot v romunskem parlamentu, se tudi tukaj srečujejo hudiči," je povedala novinarjem. "Pripeljala bom duhovnika, da bo posvetil pisarne in vse, kar bo lahko. To je moja pravica do veroizpovedi, do izražanja vere," je dodala.

Sosoaca je izstopala tudi prvi službeni dan v vlogi evroposlanke. V parlament je prišla oblečena v tradicionalno romunsko narodno nošo in oznanila, da je v stavbo prinesla dišečo smolo in "podobo sv. Paraskeve", balkanske svetnice iz 10. stoletja, poroča bruseljski časnik Politico.

Izrazila je tudi svoje nasprotovanje predsednici parlamenta Roberti Metsoli. V videu, ki ga je objavila na Facebooku, je prečrtala njeno ime na glasovnici in pripisala: "Nikoli za Ukrajino, nikoli za LGBT, nikoli za EU diktaturo."

V svojem prvem govoru v Evropskem parlamentu je poslanka, ki si je prislužila kritike tudi zaradi svojih vezi z Moskvo, obtožila EU, da je uničila Romunijo z zagotavljanjem pomoči Ukrajini, ob tem pa pozvala k ustavitvi dobave orožja Kijevu.

"Uničili ste Romunijo, vse ceste so uničene, Romuni so obubožani zaradi nenehne pomoči Ukrajincem," je dejala, preden so ji na zahtevo Metsole izključili mikrofon.