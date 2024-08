Romunska policija izvedla racije na domovih kontroverznih bratov Tate

Romunski direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma je sporočil, da je policija danes zjutraj preiskala štiri hiše v Bukarešti in v okrožju Ilfov. Vse štiri nepremičnine so v lasti kontroverznega Andrewa Tata in njegovega brata Tristana.

"Obrekovanje je njihovo orodje številka ena in postopek je kazen. Toda na njihovo žalost na koncu vedno zmaga dobro," je med drugim zapisal Tate v svojem odzivu na omrežju X.

Tate, ki na prostosti čaka na začetek sojenja za posilstvo in trgovino z ljudmi, bi se lahko zdaj soočil z dodatnimi obtožbami zaradi spolnih odnosov z mladoletnimi osebami, pranjem denarja in poskusa vplivanja na priče, poroča BBC. Romunska policija ga je prvič prijela decembra 2022, avgusta lani pa so ga izpustili iz hišnega pripora.