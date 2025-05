Romunske predsedniške volitve ne bodo razveljavljene

"Sodišče je soglasno zavrnilo zahtevo za razveljavitev volitev in jo označilo za neutemeljeno," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisalo ustavno sodišče. Desni evroskeptik George Simion je bil do odločitve kritičen in dodal, da sodišče nadaljuje z "državnim udarom".

Simion je nato v torek od ustavnega sodišča zahteval razveljavitev volitev. Dodal je, da to zahteva iz istih razlogov, zaradi katerih so bile razveljavljene novembrske volitve, in sicer zaradi "zunanjega vmešavanja državnih in nedržavnih akterjev".

Nedeljske ponovljene predsedniške volitve so namreč potekale po tem, ko je ustavno sodišče razveljavilo novembrski prvi krog volitev, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni kandidat Calin Georgescu, ki mu je sodišče nato marca prepovedalo ponovno kandidaturo. Volitve so razveljavili zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju.