Romunski obrambni minister odstopil zaradi laži v življenjepisu

Lokalni mediji so razkrili neskladja v njegovem uradnem življenjepisu: med drugim je navedel, da je diplomiral na Univerzi Athenaeum v Bukarešti, čeprav je sploh ni obiskoval, v svoj življenjepis pa je vpisal tudi Fakulteto za avtomatizacijo na Politehnični univerzi, čeprav je tam študij opustil.

Romunija je le nekaj mesecev po imenovanju ostala brez obrambnega ministra, saj je Ionut Mosteanu nepričakovano odstopil.

Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za regijo, ko se Romunija redno sooča z vdori ruskih dronov na svojem ozemlju, poroča Politico. Mosteanu je ob odstopu poudaril, da je "nacionalno varnost treba braniti za vsako ceno". Dodal je, da ne želi, da bi razprave o njegovi izobrazbi odvračale pozornost voditeljev države od njihovega težkega poslanstva.

Romunska vlada je sporočila, da bo obrambni resor začasno prevzel gospodarski minister Radu Miruta.

Razmere dodatno zapletajo obveznosti do Evropske unije. Bukarešta je namreč le 48 ur pred rokom, da Evropski komisiji predloži načrte za porabo sredstev iz evropskega programa SAFE, ki temelji na posojilih za krepitev obrambnih zmogljivosti. Romunija naj bi bila po poročanju Politica, drugi največji prejemnik teh sredstev in bi iz programa lahko prejela kar 16,6 milijarde evrov.