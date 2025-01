300 romunskih plačancev ujetih med vojno vihro v Kongu

Več kot 300 romunskih plačancev, ki jih je najel Horaiu Potra , znan kot telesni stražar predsedniškega Calina Georgescuja , so presenetili siloviti napadi upornikov iz Gibanja M23. Ti so napredovali v Gomo – pomembno mesto v vzhodnem delu DR Konga.

"Po dinamičnem razvoju konflikta v regiji Severni Kivu in med aktivnim ponovnim napredovanjem lokalne oborožene skupine je zaradi akutnega poslabšanja varnostnih razmer blokirana skupina romunskih državljanov, ki so bili dejavni na tem območju preko zasebnih pogodb, zlasti v mestu Goma," je v torek sporočilo romunsko zunanje ministrstvo in se zavzelo za evakuacijo državljanov.

Ministrstvo za zunanje zadeve je sklicalo medinstitucionalno skupino za krizno upravljanje, potem so ko se zaostrile razmere v regiji Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Tam se namreč nahaja več romunskih državljanov, ki imajo zasebne pogodbe z vlado Konga in sodelujejo pri vojaškem usposabljanju.

Romunski izvajalci, ki jih je na nemilost spopadov zapustila vladna vojska, so se zatekli v bazo misije Združenih narodov v bližini letališča, družine, ki so ostale v državi, pa so prosile zunanje ministrstvo, naj jim pomaga varno zapustiti konfliktno območje.

Po poročanju romunskih medijev, naj bi bili romunski pogodbeniki plačani nekaj manj kot 5000 evrov mesečno, med njihovimi nalogami pa naj bi bili tudi umori. Februarja 2024 sta bila v enem od spopadov v državi ubita dva plačanca, 23 pa ranjenih. Ranjence, med njimi mnoge v težkem stanju, so prepeljali na zdravljenje v Etiopijo, vsaj 50 se jih je od tam vrnilo v domovino. Potra naj bi od teh, ki so se želeli vrniti v domovino, zahteval plačilo potnih stroškov.

Njegovo podjetje je družinama umrlih plačancev domnevno izplačalo vsaki po 100.000 evrov, poroča Stirile ProTV. Eden od ubitih je bil tudi deležen pogreba, ki ga je organizirala država, saj je bil zaposlen kot policisti na notranjem ministrstvu.

Decembra lani so v Prahovi pridržali več Potrovih plačancev, ki naj bi bili napoteni v Bukarešto, kjer naj bi izvršili destabilizacijo varnostnih razmer v imenu kandidata Calina Georgescuja. Ta je presenetljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev v Romuniji. Zaradi suma domnevnega vpletanja Rusije in Kitajske v njegovo volilno kampanjo na TikToku, ki na koncu ni bilo dokazano, je ustavno sodišče razveljavilo volitve in ukazalo njihovo ponovitev. Odločitev sodišča so pozdravili tudi v Bruslju. Georgescu je bil pred drugim krogom favorit za zmago. Znan je po svojih skrajno desnih stališčih in ostremu nasprotovanju oskrbovanja Ukrajine z orožjem. Romunija je pomembno logistično vozlišče Nata za oskrbovanje ukrajinskih sil.