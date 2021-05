V eksploziji avtomobila bombe umrl romunski poslovnež

Ko so na kraj prispeli gasilci se je požar že razširil. Uspeli so ga pogasiti v 20 minutah, v avtomobilu so našli mrtvo osebo, ki so jo zaradi hodih opeklin težko identificirali.

Crisan je bil lastnik posestva, kjer kot eni redkih v Evropi gojijo redke afriške some. Na kmetiji se nahaja 22 bazenov, ki jih oskrbujejo s termalno vodo iz globine 900 metrov. Poslovnež je na kmetijo naselil tudi krokodile, da bi proizvajali krokodilje meso, ki je zelo v prestižnih restavracijah zelo iskano. S poslom je pričel pred 14 leti, ko je najel posojilo v višini 260.000 evrov in iz tega ustvaril tri milijone evrov prometa.

Policija je glede eksplozije ugotovila, da je bila bomba, ki je bila nastavljena pod avto daljinsko vodena. Policija okoliščine še ugotavlja, k preiskavi so se pridružili strokovnjaki Nacionalnega inštituta za forenziko, pa tudi romunska obveščevalna služba in bombni tehniki.