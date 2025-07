Italijanski turist posnel selfie z medvedom, kmalu za tem umrl

Armand Chiriloiu , direktor gozdarske uprave v Argeu, je povedal: "Splezal je z motorja in medvedu ponudil hrano. Našli smo tudi telefon italijanskega turista, na katerem so bile slike tik pred napadom." Kot je povedal, so bile slike posnete v neposredni bližini medveda, ko se je ta turistu v ozadju približeval.

Po poročanju romunske televizije Observator News je 48-letni Omar Farang Zin v četrtek ustavil motor in ponudil medvedu hrano. Ta ga je zatem odvlekel v gozd in ubil.

48-letnik je pred tem na družbenem omrežju delil več fotografij medvedov. "Danes so v glavni vlogi rjavi medvedi, a tudi čudovita pokrajina. Po Transalpini na prelazu Urdele sem prevozil še Transfagarasan, imenovan tudi 'Ceausescujeva norost'," je zapisal ob tem.

Zin je potoval s skupino motoristov, ki so po napadu medveda poklicali reševalce. Na kraj dogodka so prišli policisti, gasilci in gozdarji, ki so kasneje našli njegovo truplo.

"Medved nas je ves čas spremljal. Bil je zelo razdražen. Večkrat nas je tudi napadel," je povedal Dragos Onea-Arges iz lokalne gorske reševalne službe. Medveda so kasneje ustrelili.

Napadi medvedov so v Romuniji vse večja težava – po podatkih okoljskega ministrstva je v zadnjih 20 letih zaradi medvedov umrlo skoraj 30 ljudi. Leta 2024 je romunski parlament podvojil letno kvoto za odstrel medvedov na 481, da bi zmanjšali tveganje vdorov medvedov v naselja in turistična območja v iskanju hrane.