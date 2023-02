Romunski zdravniki naj bi ponovno uporabljali vsadke mrtvih pacientov

Prav tako so tožilci sporočili, da naj bi eden izmed priprtih v sedmih letih opravil 238 takšnih posegov. Slednjega so sicer pridržali tudi zaradi obtožb zlorabe položaja in sprejemanja podkupnin, piše Guardian .

"Velik del vsadkov, ki jih je priporočil zdravnik ... sploh ni bil potreben," so nadaljevali s kritiko njegovega načina dela. V nadaljevanju pa pojasnili, da so bile zdravstvene težave teh pacientov veliko manjše in so potrebovale manj invazivno zdravljenje. "Težave so bile tudi posledica napačno predpisanih diagnoz oziroma zdravil, ki bi lahko sprožila specifične simptome," so tudi ugotovili.

Romunski zdravstveni sistem je sicer eden izmed najmanj razvitih v EU. V njem zaznavajo visoko stopnjo korupcije, neučinkovitosti ter politizacije. Država je v zadnjih 30 letih zgradila eno bolnišnico, za zdravstvo pa nameni najmanj sredstev izmed vseh držav Unije. Prav tako se sooča s pomanjkanjem zdravnikov in medicinskih sester.