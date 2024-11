Romunsko sodišče našlo pomanjkljivosti v primeru proti Andrewu Tatu

OGLAS

Prizivno sodišče v Bukarešti je v torek sporočilo, da šteje nekatere ugovore obrambe za veljavne in da je našlo več pomanjkljivosti v obtožnici. To je velika zmaga za Andrewa Tata in veliko nazadovanje državne enote za pregon proti organiziranemu kriminalu Diicot, poroča The Guardian. 37-letni nekdanji profesionalni kikbokser in njegov 36-letni brat Tristan sta bila aretirana leta 2022 in uradno obtožena sredi leta 2023. Skupaj še z dvema Romunkama so bili obtoženi trgovine z ljudmi, posilstva in oblikovanja kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Četverica je vse obtožbe zanikala.

Andrew Tate FOTO: AP icon-expand

Prizivno sodišče je ugotovilo več nepravilnosti in zato tudi odredilo odstranitev nekaterih dokazov, vključno z izjavami dveh domnevnih žrtev, in nekaterimi izjavami bratov. Kot pojasnjujejo na sodišču, tožilci obtožb zoper Tata eni od domnevnih žrtev niso pravilno pojasnili, prav tako niso bile pravilno predstavljene obtožbe ene od osumljenk, hkrati pa v obtožnici niso bili navedeni zneski, povezani s premoženjem, ki je bilo v primeru zaplenjeno. Tate: Tožilstvo je vedelo, da gre za laži Tata, ki je britansko-ameriški državljan, so zaradi "mizoginih pogledov" in "sovražnega govora" utišali na številnih platformah družbenih omrežij, vendar pa ima na X več kot 10 milijonov sledilcev. Na svojem profilu deli svoje mnenje glede tega, kako bi se morali obnašati pravi moški, številni kritiki pa pravijo, da ima negativen odnos do žensk. "Tožilstvo je vedelo, da gre za laži. Vedeli smo, da so laži ... Poskušali so nas zlomiti. Hoteli so nas uničiti, hoteli so, da nas je strah ... To je bila igra ubijanja z lažmi, preden je sodnik razkril resnico," je v torek zapisal na X.

Andrew Tate FOTO: AP icon-expand

Eden od odvetnikov bratov Eugen Vidineac je sodbo opisal kot "monumentalno zmago" in dodal: "Odločitev sodišča, da izloči ključne dokaze in zahteva popravek obtožnice, kaže na pomanjkanje utemeljenih obtožb proti njima." Kriminalisti avgusta uvedli še drugo preiskavo proti bratoma Diicot je avgusta uvedel drugo preiskavo proti bratoma Tate, in sicer zaradi domnevnih kaznivih dejanj, med drugim oblikovanja organizirane kriminalne združbe, trgovine z ljudmi, trgovine z mladoletnimi osebami, spolnega odnosa z mladoletno osebo in pranja denarja. Poleg bratov so v tej preiskavi pridržali še štiri osebe. Tudi v tem primeru so obtoženi zanikali vse obtožbe. Torkova razsodba prizivnega sodišča sicer na ta drugi primer ne vpliva.