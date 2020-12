Rop banke v Braziliji: kot živi ščit za talce vzeli več kot deset ljudi

Skupina oboroženih moških je sredi noči v konvoju z ducat avtomobili prihrumela v brazilsko mesto Kameta, da bi oropala eno od bank. Kot živi ščit so za talce vzeli več kot deset ljudi in z njimi krenili proti banki ter enega od talcev na poti do banke ubili. Po ropu, med katerim so odmevali eksplozije in streljanje, je tolpi uspelo pobegniti, med begom so celo zanetili požar v predoru na glavni cesti, ki vodi iz mesta.