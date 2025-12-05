Rop, ki se je končal na stranišču: pogoltnjeni Fabergé uspešno vrnjen

Pred približno tednom dni so policisti v središču Aucklanda prijeli 32-letnega moškega, ki je v zlatarni Partridge Jewellers poskušal ukrasti luksuzni medaljon Fabergé tako, da ga je preprosto pogoltnil, poroča BBC.
Policija je potrdila, da je bil obesek "pridobljen na naraven način", pri čemer osumljenec ni potreboval zdravniškega posega. Ker je bil med dogodkom v policijskem pridržanju, so ga ves čas spremljali in zdravstveno nadzorovali.
Gre za izjemno dragocen obesek v obliki jajčeca, posut s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji, ocenjen na 33.585 novozelandskih dolarjev (16.641 evrov). V notranjosti skriva miniaturno hobotnico iz 18-karatnega zlata.
Dragulj, poimenovan Octopussy egg, je poklon istoimenski filmski uspešnici o Jamesu Bondu iz leta 1983, v kateri osrednjo vlogo prav tako igra dragoceni Fabergéjev predmet.
Osumljenec se bo pojavil na sodišču 8. decembra. Poleg tatvine obeska je, kot poroča BBC, obtožen tudi kraje iPada iz iste zlatarne 12. novembra ter kraje mačjega peska in izdelkov proti bolham v skupni vrednosti 100 novozelandskih dolarjev (50 evrov) dan pozneje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.