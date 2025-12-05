Rop, ki se je končal na stranišču: pogoltnjeni Fabergé uspešno vrnjen

Pred približno tednom dni so policisti v središču Aucklanda prijeli 32-letnega moškega, ki je v zlatarni Partridge Jewellers poskušal ukrasti luksuzni medaljon Fabergé tako, da ga je preprosto pogoltnil, poroča BBC.

Policija je potrdila, da je bil obesek "pridobljen na naraven način", pri čemer osumljenec ni potreboval zdravniškega posega. Ker je bil med dogodkom v policijskem pridržanju, so ga ves čas spremljali in zdravstveno nadzorovali.