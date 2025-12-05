Svetli način
Tujina

Rop, ki se je končal na stranišču: pogoltnjeni Fabergé uspešno vrnjen

Auckland, 05. 12. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

V središču Aucklanda je moški poskušal ukrasti dragocen Fabergéjev obesek z imenom "Octopussy egg", tako da ga je med ropom pogoltnil. Policija je potrdila, da je bil obesek, ki vsebuje diamante in zlate detajle, pozneje naravno pridobljen. Moški je bil aretiran in obtožen več tatvin.

Pred približno tednom dni so policisti v središču Aucklanda prijeli 32-letnega moškega, ki je v zlatarni Partridge Jewellers poskušal ukrasti luksuzni medaljon Fabergé tako, da ga je preprosto pogoltnil, poroča BBC.

Policija je potrdila, da je bil obesek "pridobljen na naraven način", pri čemer osumljenec ni potreboval zdravniškega posega. Ker je bil med dogodkom v policijskem pridržanju, so ga ves čas spremljali in zdravstveno nadzorovali.

Medaljon The Octopussy egg
Medaljon The Octopussy egg FOTO: AP

Gre za izjemno dragocen obesek v obliki jajčeca, posut s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji, ocenjen na 33.585 novozelandskih dolarjev (16.641 evrov). V notranjosti skriva miniaturno hobotnico iz 18-karatnega zlata.

Dragulj, poimenovan Octopussy egg, je poklon istoimenski filmski uspešnici o Jamesu Bondu iz leta 1983, v kateri osrednjo vlogo prav tako igra dragoceni Fabergéjev predmet.

Osumljenec se bo pojavil na sodišču 8. decembra. Poleg tatvine obeska je, kot poroča BBC, obtožen tudi kraje iPada iz iste zlatarne 12. novembra ter kraje mačjega peska in izdelkov proti bolham v skupni vrednosti 100 novozelandskih dolarjev (50 evrov) dan pozneje.

Auckland poskus ropa dragulj Fabergé medaljon
Naslednji članek

Streljanje v Medžimurju: umrla noseča ženska, njena sestra hudo ranjena

Naslednji članek

'Konflikt med Rusijo in Ukrajino je vir nenehnega razočaranja za Belo hišo'

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 10.40
Naravno je bil pridobljen... Tudi sam dostikaj naravno pridobimo.
ODGOVORI
0 0
bb5a
05. 12. 2025 10.10
+2
Čudn, da niste posnetka gor dal.
ODGOVORI
2 0
Morgoth
05. 12. 2025 10.02
+2
A je bil pajeet?
ODGOVORI
2 0
