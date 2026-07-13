Osumljenec za 88-milijonski rop Louvra: Obljubili so mi 20 tisoč evrov nagrade

Osumljenca sta preiskovalnem sodniku, ki ju je zaslišal prejšnji teden, priznala, da sta rop izvedla po naročilu, ki sta ga prejela le nekaj dni prej. Dobila sta videoposnetek galerije, da sta se lahko na akcijo pripravila. Cilj je bil jasen: "Razbij okna in iz vitrin poberi nakit," je priznal eden od osumljencev, ki se je že pred tatvino znašel v finančni stiski. Za uspešno izveden rop bi prejel med 15 in 20 tisoč evri, odvisno od ukradenega izplena.

Medtem drugi osumljenec trdi, da sploh ni vedel, kaj bo kradel. Dejali naj bi mu le, da bo oropal eno od trgovin z nakitom v Parizu. Njemu so obljubljali med 20 in 25 tisoč evri nagrade. "Če bi vedel, da gre za Louvre, nikoli ne bi odšel tja."