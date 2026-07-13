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Osumljenec za 88-milijonski rop Louvra: Obljubili so mi 20 tisoč evrov nagrade

Pariz, 13. 07. 2026 10.07 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Rop v muzeju Lovure

Oktobrski filmski rop pariškega muzeja Louvre dobiva nove obrise. Osumljenca naj bi preiskovalcem priznala, da so ju za rop najeli dva ali tri dni prej, glavni naročnik tatvine pa naj bi bil nad ukradenim izplenom razočaran, saj je pričakoval, da bosta nakradla več. Iz najbolj obiskanega muzeja na svetu so sicer ukradli za 88 milijonov evrov draguljev. Za uspešno izveden rop jima je naročnik ponujal okoli 20 tisoč evrov nagrade.

Osumljenca sta preiskovalnem sodniku, ki ju je zaslišal prejšnji teden, priznala, da sta rop izvedla po naročilu, ki sta ga prejela le nekaj dni prej. Dobila sta videoposnetek galerije, da sta se lahko na akcijo pripravila. Cilj je bil jasen: "Razbij okna in iz vitrin poberi nakit," je priznal eden od osumljencev, ki se je že pred tatvino znašel v finančni stiski. Za uspešno izveden rop bi prejel med 15 in 20 tisoč evri, odvisno od ukradenega izplena.

Medtem drugi osumljenec trdi, da sploh ni vedel, kaj bo kradel. Dejali naj bi mu le, da bo oropal eno od trgovin z nakitom v Parizu. Njemu so obljubljali med 20 in 25 tisoč evri nagrade. "Če bi vedel, da gre za Louvre, nikoli ne bi odšel tja."

Po ropu v muzeju Louvre
Po ropu v muzeju Louvre
FOTO: Profimedia

Kdo je bil osrednji naročnik, zaradi strahu nista povedala; sodne prepise citira francoski Le Monde, ki ga povzema Guardian. Naročnik naj bi sicer načrtoval, da bo nakraden nakit prodal naprej. Kaj se je dejansko zgodilo z ukradenim nakitom, dvojica ni želela razkriti. Preiskovalci sicer še ugotavljajo, ali sta vlomilca res delovala za tretjo osebo.

Krono med begom izgubila

Dvojica je v muzeju ukradla osem kosov nakita, med begom pa sta izgubila krono, ki jo je v 19. stoletju nosila cesarica Evgenija, žena Napoleona III. "Da, to sem bil jaz, padla mi je iz torbe," naj bi dejal eden od osumljencev, ko jima je sodnik pokazal fotografijo poškodovane krone.

Ukraden nakit sta nato izročila naročniku ropa, ki pa je bil nad izplenom razočaran. "Prepričan je bil, da bi lahko ukradla več," naj bi osumljenec povedal preiskovalcem.

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mackon08
13. 07. 2026 11.10
Totalna amaterja.
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Ganymede
13. 07. 2026 10.51
Obstajajo metode, ko ljudje v 3 minutah povedo vse, kar jih vprašaš
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