Tatovi v znamenitem Louvru, muzej zaprt za javnost

Poročil o morebitnih poškodovanih ni, na kraju je policija, poroča BBC.

Muzej je na družbenih omrežjih sporočil, da bo zaradi izrednega dogodka zaprt ves dan. Pariška policija je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je v muzej vlomil eden ali več kriminalcev. Podrobnosti niso razkrili.

Po neuradnih informacijah francoskega časnika Le Parisien so trije zamaskirani moški danes zjutraj, kmalu po odprtju muzeja, vlomili v Louvre. Za dostop do Galerije Apollo naj bi uporabili zunanje dvigalo, ki ga trenutno gradbeni delavci uporabljajo za obnovitvena dela.

Tatovi naj bi iz bogato okrašene sobe ukradli devet kosov nakita iz zbirke Napoleona in cesarice. Po kraji naj bi pobegnili s skuterji.