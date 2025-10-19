Svetli način
Tujina

Tatovi v znamenitem Louvru, muzej zaprt za javnost

Pariz, 19. 10. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 16 minutami

M.S.
7

Ena največjih znamenitosti Pariza, sloviti muzej Louvre, je zaprt za javnost. Kot je sporočila francoska ministrica za kulturo, se je danes zjutraj ob odprtju muzeja zgodil rop. Več informacij ni podala.

Poročil o morebitnih poškodovanih ni, na kraju je policija, poroča BBC. 

Muzej je na družbenih omrežjih sporočil, da bo zaradi izrednega dogodka zaprt ves dan. Pariška policija je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je v muzej vlomil eden ali več kriminalcev. Podrobnosti niso razkrili. 

Po neuradnih informacijah francoskega časnika Le Parisien so trije zamaskirani moški danes zjutraj, kmalu po odprtju muzeja, vlomili v Louvre. Za dostop do Galerije Apollo naj bi uporabili zunanje dvigalo, ki ga trenutno gradbeni delavci uporabljajo za obnovitvena dela. 

Tatovi naj bi iz bogato okrašene sobe ukradli devet kosov nakita iz zbirke Napoleona in cesarice. Po kraji naj bi pobegnili s skuterji. 

francija pariz louvre muzej
KOMENTARJI (7)

Potouceni kramoh
19. 10. 2025 12.19
+0
To je rop ..to je rop..tone rop.
ODGOVORI
1 1
presnet
19. 10. 2025 12.14
+3
Hahaha, fizično in tehnično varovanje, nenadzorovan lift..čestitke roparjem. Komaj čakam premiero filma o tem.
ODGOVORI
3 0
Zagorac
19. 10. 2025 12.14
+1
Čisti Francozi ziher niso bili
ODGOVORI
1 0
biggbrader
19. 10. 2025 12.08
+2
Fernandel,...🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
proofreader
19. 10. 2025 12.04
+6
Macron pa na obisku pri Tinci in Golobu.
ODGOVORI
7 1
Castrum
19. 10. 2025 12.03
+7
Arsene Lupin?
ODGOVORI
7 0
jedupančpil
19. 10. 2025 12.13
+3
Ahmed
ODGOVORI
3 0
