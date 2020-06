Ropanje senči boj za bolj pravično Ameriko

Donald Trump je v Rožnem vrtu gradil podobo odločnega predsednika, ki bo poskrbel za red in mir. Potem, ko je dneve poslušal kritike, da ni nagovoril Američanov, osuplih, žalostnih in jeznih ob krutem prizoru smrti Georga Floyda v Minneapolisu, ter skušal pomiriti razgreta čustva, je pograbil priložnost ob razraščanju divjanja. Kljub pozivom temnopoltih aktivistov, da naj bodo protesti miroljubni, in prizorom čez dan, ko so policisti v več mestih pokleknili v znak solidarnosti s protestniki, so se popoldne in zvečer začeli ponavljati prizori nasilja. V New Yorku so tolpe zvečer znova razbijale izložbe in vdirale v trgovine, tokrat še prej kot ponavadi, kar je bila morda posledica uvedbe policijske ure ob 23. po lokalnem času.

Nagovor predsednika je bil pretkan z grožnjami, "če mesto ali zvezna država ne bosta sprejela ukrepov, potrebnih za branjenje življenja in premoženja prebivalcev, bom poslal vojsko in hitro razrešil težave," je sporočil. Pri tem se naslanja na več kot dvesto let star zakon, ki je bil po mnenju pravnih strokovnjakov sprejet za vojaško pomoč v primeru naravnih nesreč. V hipu, ko je končal, so policijske enote rezervnih vojaških enot pred Belo hišo skočile pred policiste in razgnale mirne proteste. Policija pa je s solzilnim plinom, gumijastimi kroglami in svetlobnimi granatami naredila prostor, da se je Trump lahko sprehodil do bližnje cerkve sv. Janeza, kjer je v nedeljo med protesti zagorelo, in se slikal s svetim pismom v roki.