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Umrli oboroženi ropar naj bi ta teden streljal na moškega v Pulju

Pula, 11. 07. 2026 21.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Iskanje oboroženega roparja na območju Uršjih sel

41-letni državljan Hrvaške, ki so ga slovenski policisti skoraj 24 ur iskali zaradi oboroženega ropa na območju Črnomlja, naj bi bil po neuradnih informacijah nekdanji pripadnik specialne enote pri naših sosedih. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma že streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil.

Ker je istrska policijska uprava objavila, da preklicuje iskanje 41-letnega moškega z območja Pulja, saj so ga našli mrtvega na območju Slovenije, hrvaški mediji sklepajo, da gre za človeka, zaradi katerega je danes potekala obsežna policijska akcija na območju Črnomlja.

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V četrtkovi objavi je omenjena policijska uprava zapisala, da policija v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom v Pulju izvaja preiskavo in išče storilca, ki je 9. julija popoldne na območju Valdebeka s strelnim orožjem ranil 60-letnega moškega.

Pojasnili so, da v povezavi s tem dogodkom preiskujejo 41-letnika, ki velja za nevarno osebo in je verjetno oborožen s strelnim orožjem, piše Net.hr.

Fotografija, ki jo je hrvaška policija objavila po streljanju v Pulju
Fotografija, ki jo je hrvaška policija objavila po streljanju v Pulju
FOTO: PU Istarska

Potrjeno, da so storilca iskali tudi hrvaški policisti

Danes smo ves dan poročali o obsežni iskalni akciji na območju Črnomlja, policisti so iskali oboroženega roparja bencinskega servisa. V poznih popoldanskih urah se je na območju Uršnih sel zatekel v eno izmed stanovanjskih hiš. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalce, nekaj po 19. uri pa je bil osumljenec najden mrtev.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bil storilec nekdanji pripadnik specialne enote. Med begom naj bi tudi streljal na policiste. Oblečen je bil v kratke hlače in majico temne barve, s temno brado in pobrito glavo.

Na Policijski upravi Novo mesto identitete storilca niso potrdili, zapisali so le, da prve ugotovitve kažejo, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti.

So pa napovedali, da bodo jutri v izjavi za javnost predstavili podrobnosti iskalne akcije in ostale okoliščine.

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