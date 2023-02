Roparja od žrtve nista hotela denarja

33-letna medicinska sestra Nadia je ravno izstopila iz avtomobila, ki ga je parkirala v ulici, le streljaj od zdravstvenega doma, kjer dela, ko sta se ji približala nepridiprava. "Eden je izpod majice potegnil pištolo, zato sem začela teči," je v pogovoru za televizijo TELEEL dogajanje opisala pretresena medicinska sestra.

Stekla je po ulici, da bi pobegnila, in celo nepridipravu, ki je stekel za njo, ponudila svojo torbico, v kateri je med drugim imela denarnico z nekaj gotovine in bančnimi karticami ter mobilni telefon, ne da bi se upirala. Ko pa jo je ujel, se je začel boj za ključe vozila. Soočenje se je končalo tako, da je ropar Nadio zbil na tla. "Bil je dan, kričala sem in kričala, nič drugega kot samo kričala," je še povedala medicinska sestra.

Na posnetku nadzorne kamere na bližnji stavbi je videti, kako je ropar ženski iz rok iztrgal avtomobilske ključe in jih predal pajdašu, ki je pritekel za njima. Nato sta oba stekla proti vozilu, spotoma pa pograbila še torbico. Medicinska sestra je kljub poškodbam stekla za njima. Ravno ko je pritekla do vozila, sta roparja speljala in z njenim avtomobilom izginila neznano kam.

"Pet let sem delala, da sem si lahko kupila avto, a sem hvaležna, da sem živa," je še dejala 33-letnica. Okoliški prebivalci in sodelavci, ki so slišali kričanje, so napadeni ženski prihiteli na pomoč, a žal prepozno. Poklicali so tudi policijo, ki pa na kraj dogodka sploh ni prišla. "Utrujeni smo od toliko ropov. Popolnoma nemočni smo. Kje so policijske patrulje? Ne vidimo nobene," je medijem dejal eden od prebivalcev soseske v Rosariu, kjer so v zadnjem mesecu napadli in oropali že več ljudi.