Filmski rop: pod trezorjem skopali luknjo za pobeg

V četrtek okoli 11.30 se je skupina treh oboroženih moških z maskami na obrazu s črnim avtomobilom pripeljala na trg Piazza Medaglie d'Oro, vstopila v banko Credit Agricole in 25 ljudi, med njimi so bili zaposleni in stranke, vzela za talce.
V notranjost banke naj bi nato iz luknje prišli še dve osebi. Roparji so nato plenili po sefih in pobegnili nazaj skozi luknjo v tleh. Vsi so še vedno na begu. Ali je bilo roparjev dejansko pet ali celo šest, še ne vedo.
Da se v banki dogaja nekaj čudnega, je opazil eden od mimoidočih in poklical policijo.
Karabinierji so objavili tudi grafični prikaz banke in rova, ki je izkopan v preddverju trezorja. Na delu je bila očitno profesionalna tolpa, predvidevajo italijanski mediji. Preiskava se zdaj osredotoča prav v podzemlje, kamor je trojica izginila brez sledu. Za seboj so sicer pustili dve pištoli, a se je kasneje izkazalo, da gre za rekvizite.
Obsežna preiskava že poteka, vanjo je vključenih več služb, tudi komunalna, ki zdaj pregledujejo luknjo in rov, po katerem so se roparji pomaknili v kanalizacijo in pobegnili. V rovu so našli električni generator, orodje, nekaj veder in lopat.
Eno glavnih vprašanj ostaja, kako so lahko sploh v celoti izkopali rov, ne da bi jih pri tem kdo opazil. Župan Gaetano Manfredi priznava, da je šlo za filmsko akcijo. "Bil sem presenečen, da ljudi, ki so več mesecev kopali rov, nihče ni zalotil," je po poročanju RaiNews povedal na kraju.
Koliko denarja in vrednosti so ukradli iz trezorja, še vedno ni znano. Več strank pa je v petek stalo pred banko z vprašanji, ali je izginilo tudi njihovo bogastvo; številni v trezorjih hranijo družinske dragocenosti.
