Filmski rop: pod trezorjem skopali luknjo za pobeg

V četrtek okoli 11.30 se je skupina treh oboroženih moških z maskami na obrazu s črnim avtomobilom pripeljala na trg Piazza Medaglie d'Oro, vstopila v banko Credit Agricole in 25 ljudi, med njimi so bili zaposleni in stranke, vzela za talce.

V notranjost banke naj bi nato iz luknje prišli še dve osebi. Roparji so nato plenili po sefih in pobegnili nazaj skozi luknjo v tleh. Vsi so še vedno na begu. Ali je bilo roparjev dejansko pet ali celo šest, še ne vedo.

Da se v banki dogaja nekaj čudnega, je opazil eden od mimoidočih in poklical policijo.