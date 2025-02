Ropali razkošna domovanja, nakit in ure nato zakopali na dvorišču

Rope so skrbno načrtovali, analizirali so dnevne premike in rutine prebivalcev hiš, ki so jih nato oropali, pred tem pa preučili tudi varnostne sisteme, ki so bili nameščeni na objektih.

Med ropi so bili storilci zamaskirani in oblečeni v črna oblačila. Iskali so zgolj denar, nakit in luksuzne predmete, ki so jih lahko v nahrbtnikih hitro odnesli v vozilo, ki jih je čakalo pred hišami. Na avtomobile, s katerimi so nato pobegnili, so namestili ponarejene registrske oznake.

Preiskava se je zaključila z racijo v eni od hiš v Seviliji, kjer so aretirali sedem glavnih članov kriminalne združbe, vsi so albanskega porekla, poroča španska Antena3. Sedmerici so zasegli 44.500 evrov, 23.700 ameriških dolarjev (slabih 23 tisoč evrov) in 603.000 ukrajinskih griven (slabih 14.000 evrov), pa zlate palice, torbice, čevlje, pasove in obleke prestižnih blagovnih znamk. Zasegli so jim tudi dve vozili, s katerimi so bežali po izvedenih ropih, v njih pa našli sefe in orodje za vlamljanje.