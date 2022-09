'Rožljanje' z jedrskim orožjem: 12.700 razlogov za zaskrbljenost

Jedrsko orožje je znova na apokaliptičnem meniju, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil, da bo Rusija uporabila najbolj uničujoče orožje, če bi se zahod odločil še dodatno povečati svoj vložek v konflikt v Ukrajini. Zahod je tudi obtožil, da si prizadeva za uničenje Rusije. Grožnja je bila izrečena vzporedno z razglasitvijo delne mobilizacije v Rusiji. Znova se tako pojavljajo ugibanja in razprave o tem, koliko jedrskega orožja ima Rusija, koliko zahodne države in kakšne bi bile posledice njegove uporabe.

icon-expand Izstrelitev medcelinske balistične rakete Jars. FOTO: AP

Ruski predsednik Vladimir Putin je zahod opozoril, da ima Rusija veliko uničevalnih orožij in ga obtožil "jedrskega izsiljevanja" Rusije. Pri tem ni bil specifičen, lahko pa bi imel v mislih bombardiranje največje jedrske elektrarne v Evropi, ki se nahaja v Zaporožju in je pod nadzorom ruskih sil. Potencialna nesreča in izpust radioaktivnih snovi v okolje bi po vsej verjetnosti najbolj prizadel tako Ukrajino kot Rusijo. "Če bo ogrožena teritorialna integriteta naše države, bomo brez vsakega dvoma uporabili vsa sredstva, da zavarujemo Rusijo in njene državljane – to ni blef," je ob 'mobilizacijskem' nagovoru dejal Putin. Ta je sicer že na začetku invazije na Ukrajino silam za odvračanje odredil stanje bojne pripravljenosti. Gre za enote, katerih namen je odvrniti napad na Rusijo, vključno s primerom napada, ki bi vključeval jedrsko orožje. Enote so opremljene z raketami, strateškimi bombniki, podmornicami in ladjami. Vključujejo tudi protiraketni ščit, sisteme nadzora v vesolju, protizračno in protisatelitsko obrambo. Ob tem je treba dodati, da je uporaba teh sil avtorizirana le v primeru neposrednega jedrskega napada na Rusijo ali eno od njenih zaveznic. Za kar pa na zahodu zatrjujejo, da se ne bo zgodilo ter da Rusije ne ogrožajo. Nasprotno pa nekateri ukrajinski politiki že dalj časa ponavljajo, da je treba Rusijo kot državo uničiti, da ta ne bi več ogrožala svojih sosed. Na Putinova opozorila so se odzvali številni zahodni voditelji. Britanski obrambni minister Ben Wallace je dejal, da "nobene grožnje in propaganda ne morejo prikriti dejstva, da Ukrajina vojno zmaguje". Ameriški predsednik Joe Biden pa je v nedavnem pogovoru za ameriško televizijo CBS Putinu sporočil, naj "nikar, nikar, nikar" ne uporabi jedrskega orožja.

Uporaba jedrskega orožja bi zagotovo imela uničujoče posledice, tudi v geopolitičnem smislu, saj je bilo orožje doslej uporabljeno zgolj dvakrat – ob ameriškem uničenju Hirošime in Nagasakija avgusta 1945. V času hladne vojne so države predvsem krepile zaloge jedrskega orožja, nato pa so sledili sporazumi START med ZDA in takratno Sovjetsko zvezo ter kasneje Rusijo, ki so dosegli omejitev zalog. Še vedno pa imata dve največji jedrski sili dovolj bojnih glav za uničenje apokaliptičnih razsežnosti. Prav zaradi tega države jedrsko orožje uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Na svetu več kot 12.000 bojnih glav Podatki o jedrski oborožitvi se sicer po podatkih agencij in organizacij razlikujejo. Vsem pa je skupen podatek, da ima največ jedrskega orožja na zalogi prav Rusija, sledijo pa ji Združene države Amerike. Po podatkih Zveze ameriških znanstvenikov (Federation of American Scientists – FAS), pri ustanovitvi katere so leta 1946 sodelovali avtorji projekta Manhattan, ima Rusija na razpolago 5977 jedrskih bojnih glav, ZDA pa 5428. Sledi jima Kitajska s 350. Četrta največja jedrska sila je Francija (290 bojnih glav), peta Velika Britanija (225), šesti Pakistan (165), sedma Indija (160), osmi Izrael (90), najmanjša jedrska sila pa je Severna Koreja z 20 jedrskimi bojnimi glavami. Skupno je po podatkih FAS na svetu okrog 12.700 bojnih glav. V klub jedrskih velesil bi se lahko v prihodnjih letih vključila tudi Iran in Belorusija. Revija Bulletin of the Atomic Scientists, na katero se pri analizi ruske jedrske oborožitve sklicuje Sky News, navaja, da ima Rusija 1588 jedrskih bojnih glav, ki jih lahko v vsakem trenutku uporabi, bodisi z izstrelitvijo balističnih raket bodisi z 'dostavo' strateških bombnikov. Ob tem ima Rusija po njihovih navedbah dodatnih 977 strateških bojnih glav ter 1921 nestrateških, ki se nahajajo v rezervi. Vendar pa strokovnjaki pravijo, da natančno število bojnih glav in orožja ni znano zaradi varovanja občutljivih informacij, poroča britanski medij.

icon-expand Balistična raketa RS-24 Jars. FOTO: AP

Kakšno uničenje lahko povzročijo? Strokovnjakinja s Katedre za obramboslovje dr. Jelena Juvan je ob začetku ruske invazije v Ukrajini za 24UR opozorila, da je uporaba jedrskega orožja v mednarodni skupnosti točka brez vrnitve. "Če se jedrsko orožje uporabi, se ne bi zbrisala samo Ukrajina, ampak bi se tudi še kaj drugega." Medcelinske balistične rakete lahko dosežejo in uničijo največja mesta na polobli. Jedrske rakete potujejo z večkratno hitrostjo zvoka. Tako bi denimo ruski projektil z uničujočo bojno glavo dosegel Veliko Britanijo v manj kot 20 minutah. Obrambni strokovnjak general Richard Barrons je takrat za Sky News dejal, da imajo bojne glave eksplozivno moč od 300 do 800 kiloton. "Že 300 bi bilo dovolj za uničenje Washingtona, Londona ali Pariza. Razumeti moramo, da je grožnja z Ukrajinsko vojno postala globalna." Barrons je tudi dodal, da – ko govorimo o uporabi jedrskega orožja – ne smemo pozabiti na izstrelke z manjšo močjo. "Na primer 203-milimetrski in 110-kilogramski izstrelek iz samohodnega 2S7 topa ima doseg 37 kilometrov. Lahko nosi tudi jedrsko bojno glavo z močjo ene kilotone. Zato, ko predsednik Putin govori o jedrskih možnostih, ima lahko tudi kaj takega v mislih."

Jedrsko bojno glavo lahko nosijo tudi manevrirne rakete Iskander, ki jih Rusija s konvencionalnimi bojnimi glavami redno uporablja v ukrajinskem konfliktu. Iskander, ki sicer velja za natančno orožje, primerljivo z ameriškim tomahavkom, lahko nosi 480-kilogramsko bojno glavo, zadene pa lahko cilje, oddaljene do 500 kilometrov. Eksplozivna moč jedrske bojne glave na Iskanderju pa po besedah Barronsa lahko znaša med 5 in 50 kiloton. Za primerjavo, 'Mali fant', ki je zravnal Hirošimo, je imel moč 15 kiloton. "S takšnim dosegom in takšno močjo bi bile posledice uničujoče." Rusija sicer že več let posodablja svoj jedrski repertoar, še vedno pa je večina zalog orožja iz sovjetskih časov. Kljub temu pa ima Rusija na voljo tudi modernejše sisteme. Bulletin of the Atomic Scientists tudi navaja, da je 23. februarja Rusija v bližino Ukrajinske meje namestila več sistemov, ki imajo dvojne zmožnosti – lansirajo lahko tako jedrske kot konvencionalne rakete. Tudi druge države razvijajo svoj (taktični) jedrski potencial. Kitajska že množično proizvaja DF-26, balistično raketo srednjega dosega, ki lahko nosi večnamensko bojno glavo. Raketne zmogljivosti posledično krepita tudi Tajvan in Japonska.

Druge države kupujejo ali razvijajo lastne nove rakete, pri tem pa jih vodijo varnostni pomisleki in želja po zmanjšanju odvisnosti od drugih dobaviteljev.

icon-expand Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov in obrambni minister Sergej Šojgu. FOTO: AP