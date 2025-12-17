Rožnata megla objela britanska mesta

Zjutraj so se številni Britanci zbudili v hladno decembrsko megleno jutro ... ki pa je imelo tokrat vseeno nekoliko drugačen pridih. Megla, ki je legla na še speča naselja, je bila namreč rožnate barve.

Kot piše The Sun, gre za redek vremenski pojav, ki se pojavi, ko sončna svetloba prehaja skozi številne plasti, filtrira modro in jo razprši, tako da pride skozi rdečo. Slednje je za portal pojasnil tiskovni predstavnik meteorološkega urada Graham Madge, ki pravi, da gre "za sončni vzhod, filtriran skozi ozračje in meglo, kar mu daje rožnat odtenek".

Zaradi goste megle so v Londonu in drugih delih Združenega kraljestva izdali vremenska opozorila, na letališču London City pa so odpovedali več letov. Vidljivost je bila namreč ponekod izjemno zmanjšana, tudi do 100 metrov. Na letališču Gatwick medtem megla ni vplivala na noben let.

Nizek zračni pritisk sicer v Veliko Britanijo prinaša nestanovitno vreme, meglo in močne plohe.