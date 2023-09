Rožnati usnjeni fotelji, izbran jedilnik in protibombna tla

Joe Biden potuje z letalom Air Force one, Rishi Sunak ima floto letal in helikopterjev RAF, Vladimir Putin pa naj bi se po Rusiji premikal v svoji "tanku podobni" limuzini. Najljubše prevozno sredstvo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una pa je kar vlak, tako kot je bilo najljubše tudi nekdanjemu ameriškemu predsedniku Abrahamu Lincolnu .

Kim pa je 20-urno vožnjo iz severnokorejske prestolnice Pjongjang v Rusijo preživel v razkošno okrašenem vlaku, ki se sicer pomika zelo počasi, skoraj s polžjo hitrostjo, navaja Guardian. Zakaj se na pot ne odpravi z letalom, ni jasno. Na vrh z Donaldom Trumpom v Singapur leta 2018 je odšel z letalom, istega leta pa tudi na srečanje s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom v kitajsko mesto Dalian.

Vendar očitno tudi vlak ni slaba ideja, vsaj tak, kakršnega si lasti Kim. Spalnica in sejna soba, opremljena s stensko razsvetljavo in oblogami iz temnega lesa ter rdečkasto rožnatimi usnjenimi fotelji, se slišita prav udobno. Isti vlak, ki ga je danes odpeljal do Rusije, ga je odpeljal tudi na srečanje s Trumpom v Hanoi, vendar je ta pot trajala bistveno dlje. Prešli so 4500 kilometrov Kitajske, potovanje pa je trajalo kar dva dni in pol.

Notranjost vlaka so sicer imeli priložnost videti le redki, med njimi ruski uradnik Konstantin Pulikovski, ki je s Kimovim očetom potoval po Rusiji. V svoji knjigi Orient Express je opisal ponudbo hrane na vlaku. Po knjigi sodeč, so lahko potniki izbirali med raznovrstnimi jedmi, tudi iz Koreje, Japonske in Francije, vinska karta pa naj bi vključevala najbolj priznana svetovna vina.

Ni sicer znano, ali je tudi Kim Džong Un obdržal tovrstne jedi, sam naj bi bil najbolj navdušen nad švicarskim sirom, šampanjcem Cristal in konjakom Hennesy.