Skrivnostno rožnato jezero: kaj je vzrok za obarvanost vode?

Prvič ga je v svojem dnevniku opisal britanski pomorščak in raziskovalec Matthew Flinders leta 1802. Ko se je povzpel na najvišjo točko otoka, ni mogel verjeti svojim očem. Zapisal je, da je odkril "majhno jezero rožnate barve". Jezero je sicer ime dobilo po članu posadke, Williamu Hillierju , ki je umrl mred odpravo, poroča Profimedia.

In zakaj je voda pravzaprav rožnata? Ne gre za kemikalije ali optično iluzijo. Znanstveniki verjamejo, da je vzrok mikroalga Dunaliella salina, ki uspeva v izjemno slani vodi. Jezero je namreč skoraj tako slano kot Mrtvo morje. Rožnata voda ni strupena za kopalce, zato je kopanje povsem varno.

Prav kontrast svetlo rožnate vode, okoliškega temno zelenega gozda in modrega oceana le nekaj sto metrov stran uvršča jezero Hillier med najbolj fotografirane kraje v Avstraliji.