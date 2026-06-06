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Rubio čestital novi slovenski vladi in premierju Janši

Washington, 06. 06. 2026 12.01 pred 1 uro 1 min branja 31

Avtor:
STA Ne.M.
Državni sekretar Marco Rubio

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je čestital premierju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev v DZ, navaja petkovo sporočilo ameriškega State Departmenta. Na vladnem profilu na omrežju X so v odzivu zapisali, da se veselijo nadaljnje krepitve sodelovanja in prijateljstva z ZDA.

Sporočilo State Departmenta navaja, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno z obrambo, energetsko odpornostjo, regionalno stabilnostjo in skupno blaginjo.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

"Veselimo se nadaljnje krepitve sodelovanja med Slovenijo in ZDA ter utrjevanja dolgoletnega prijateljstva in partnerstva v mednarodnih organizacijah," pa je v odzivu na omrežju X sporočila slovenska vlada.

Janša je medtem danes na svojem profilu objavil splošno zahvalo "vsem za čestitke in dobre želje ob izvolitvi 16. slovenske vlade" in dodal "opravičilo, ker res ni mogoče vsakemu posebej napisati zahvale". "Gradili bomo uspešno in spoštovano Slovenijo za vse njene ljudi," je dodal predsednik vlade.

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KOMENTARJI31

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robinhud
06. 06. 2026 13.16
a je že spet rekel da se naj primemo za denarnice?
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
06. 06. 2026 13.15
TDS, JDS..... levnuhi, navadite se. Pa lepo v kot jokat, ne na spletu. Ker ste smešni.
Odgovori
-1
0 1
biggie33
06. 06. 2026 13.14
Janša naj pokliče Rubia, da zrihtamo Savudrijski zaliv..
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 06. 2026 13.12
Teden dni nazaj jih je Rubio fajn slišal doma v ZDA! Le oglejte si.
Odgovori
+1
2 1
Actual Asparagus
06. 06. 2026 13.14
ja in? Nehaj jokat.
Odgovori
+0
1 1
robinhud
06. 06. 2026 13.15
taki imajo bolj trdo kožo kot želve oklep.
Odgovori
0 0
robinhud
06. 06. 2026 13.09
temu se reče - iste vrste mrhovinarji skupaj letajo!
Odgovori
+3
5 2
Mandrake
06. 06. 2026 13.05
🤮
Odgovori
+5
5 0
JP2022
06. 06. 2026 13.05
vsem želim lepo soboto. zagotovljeno je tudi lepo branje, saj se vsi z janša "derangement sindoromom" ne morejo kontrolirat in potem pišejo top umotvore. hvala razres, brez vas bi bil ta medij vreden vsaj pol manj
Odgovori
+0
1 1
prince of persia
06. 06. 2026 13.04
🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
06. 06. 2026 12.59
Zagotovo se bodo pri nas odprla nova delovna mesta. Imam občutek, da bi se lahko kmalu pričele graditi tovarne orožja, strevila in novodobnih vojnih tehnologij, tako da bi se lahko tudi slovenci podpisali pod mozaik novodobnega izvajanja genocida!
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+5
10 5
klop12
06. 06. 2026 12.59
izgubili so mađarsko lutko, zdaj upajo na slovenskega prodanca, da bo delal zdraho in uničeval evropsko povezanost
Odgovori
+7
14 7
Dolenjc5
06. 06. 2026 13.14
A Fajononova je gradila Slovenijo e Evropi Li Afriki. Piglej koga je obiskovala in s kom se je dru_ila potem pa komentiraj
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+1
1 0
klop12
06. 06. 2026 12.57
res velka novica, da si diktatorji medseboj čestitajo
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+8
14 6
ap100
06. 06. 2026 13.01
v demokratičnih družbah so predstavniki ljudstva voljeni in če delajo slabo jih po 4 letih ni več, diktatorji so drugje in odstavljeni diktatorji, ki so izgubili na volitvah so raje tiho
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-1
4 5
slim386
06. 06. 2026 13.03
Torej je janez že večkrat delal slabo po tvojih besedah 😂
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+1
2 1
ap100
06. 06. 2026 13.07
da, vendar je 2020-21 delal odlično - včasih zmaga propaganda da pa se je tolikokrat vrnil na oblast pa pomeni da so drugi delali še mnogo slabše
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-2
0 2
robinhud
06. 06. 2026 13.14
ap100 a si bil ti tudi pri kovid koritu ?pol denarja iz eu je poniknilo neznano kam !glede na tvoje vehementne hvali bi rekel da si se tud ti opomogel kot recimo ene par zasebnih doktorjev in dobaviteljev!
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0 0
ap100
06. 06. 2026 12.56
glede na spodnje maile je očitno kako so nekateri navdušeni nad širjenjem nestrpnosti in delitve med ljudmi
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-4
5 9
slovenc59
06. 06. 2026 12.53
Bog nas obvarji takih odnosov.....
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+2
11 9
mentorhercul
06. 06. 2026 12.47
Naši pa vsi mehki.
Odgovori
+4
9 5
Ali63
06. 06. 2026 12.44
Ogab no
Odgovori
+1
12 11
jank
06. 06. 2026 12.44
Skrajni desničarji so se zavohali in si seveda čestitajo.
Odgovori
+4
18 14
setisfekšn
06. 06. 2026 12.43
Briga janeta za ljudi!ro boste že kmalu občutili!za njega so izraelori in ameri
Odgovori
+0
13 13
Wolfman
06. 06. 2026 12.42
Rubio je poznan kot neumorni posrtešček Izraelu! Postaja žè neokusno vsa ta zbliževanja z novodobnimi genocidarji.
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+4
15 11
SDS_je_poden
06. 06. 2026 12.36
Kar vohajo se med seboj te konzerve.
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+2
16 14
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