Rubio čestital novi slovenski vladi in premierju Janši

Sporočilo State Departmenta navaja, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno z obrambo, energetsko odpornostjo, regionalno stabilnostjo in skupno blaginjo.

"Veselimo se nadaljnje krepitve sodelovanja med Slovenijo in ZDA ter utrjevanja dolgoletnega prijateljstva in partnerstva v mednarodnih organizacijah," pa je v odzivu na omrežju X sporočila slovenska vlada.

Janša je medtem danes na svojem profilu objavil splošno zahvalo "vsem za čestitke in dobre želje ob izvolitvi 16. slovenske vlade" in dodal "opravičilo, ker res ni mogoče vsakemu posebej napisati zahvale". "Gradili bomo uspešno in spoštovano Slovenijo za vse njene ljudi," je dodal predsednik vlade.