Rubio: Grenlandija je 'zaenkrat' del Danske

Marco Rubio je med pričanjem pred Odborom za zunanje zadeve predstavniškega doma izpostavil, da ZDA ne potrebujejo lastništva ozemlja znotraj Nata, da bi ga lahko branile. Namesto tega je, kot poroča Politico, poudaril tekoče pogovore z Dansko in grenlandskimi oblastmi o uporabi Grenlandije za skupno obrambo. Otok je označil kot ključen element protiraketne obrambe ter dodal: "Mislim, da smo zdaj na dobrem mestu glede tega." Napovedal je, da bi iz pogovorov lahko prišle "precej dobre novice".

Rubijeve izjave sovpadajo z oblikovanjem nove koalicijske vlade na Danskem, ki jo je v sredo predstavila premierka Mette Frederiksen. Zunanji minister Lars Løkke Rasmussen je obdržal svoj položaj in bo ostal glavni sogovornik Washingtona glede grenlandskih vprašanj.