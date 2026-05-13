Tujina

Rubio na Kitajsko v Madurovi trenirki in s 'spremenjenim' imenom

Washington, 13. 05. 2026 09.34 pred 46 minutami 3 min branja 10

Avtor:
M.P.
Rubio in Maduro

Kljub kitajskim sankcijam se je državniškemu obisku v Pekingu pridružil državni sekretar Marco Rubio. Ta pa pozornosti ni požel le zaradi "spremembe" imena, s čimer je lahko odpotoval v to državo, temveč tudi zaradi oprave, v kateri je poziral na letalu Air Force One. Oblečen je bil namreč v sivo trenirko Nike, ki je zaslovela po zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. In "splet" je naredil to, v čemer je najboljši. "Komu bolje pristoji?" se je glasil le eden od komentarjev na Rubiovo obleko.

Ameriški državni sekretar je v Peking na obisk prispel kljub sankcijam, ki jih je Kitajska uvedla proti njemu. Po poročanju medijev naj bi azijska država preprosto spremenila kitajski črkopis priimka Marca Rubia ter na ta način formalno zaobšla lastno prepoved vstopa.

Rubio je po poročanju France 24 tarča sankcij postal še v času, ko je bil ameriški senator in je opozarjal na kršitve človekovih pravic v Pekingu. Bil je tudi eden ključnih avtorjev kongresne zakonodaje, ki je Kitajski uvedla široke sankcije zaradi domnevne uporabe prisilnega dela s strani večinoma muslimanske ujgurske manjšine, kar Peking zanika. Opredeljeval se je tudi proti pekinškim ukrepom v Hongkongu.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

Rešitve s spremembo zapisa njegovega imena so se v Pekingu očitno domislili, ko ga je ameriški predsednik Donald Trump imenoval za državnega sekretarja in svetovalca za nacionalno varnost. Malo preden je Rubio januarja lani nastopil funkcijo, so začeli kitajska vlada in mediji prvi zlog njegova priimka "Ru" zapisovati z drugačnim kitajskim znakom za "lu".

Dva diplomata menita, da se je Kitajska s tem izognila sankcijam, ki jih je uvedla, saj je bila prepoved vstopa Rubiu izdana s prvotnim zapisom njegovega imena.

Preberi še Delegacija vplivnih in bogatih: kdo se je vkrcal na let za Peking?

Država je sicer v torek sporočila, da Američanu ne bo preprečila, da bi se z ameriškim predsednikom Trumpom vkrcal na letalo Air Force One in poletel v to deželo Daljnega vzhoda. In tako je Rubio storil prav to - poletel na Daljni vzhod.

'Najbolj slavna trenirka'

A njegova prisotnost na letalu, namenjenem na Kitajsko, je na spletu požela ogromno pozornosti zaradi nečesa povsem drugega - njegove oprave.

Bela hiša je objavila fotografijo Rubia, na kateri pozira v sivi trenirki Nike Tech Fleece, ki je postala "slavna" med ameriškim zajetjem venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Rubio je tako na spletu že dobil več vzdevkov - od "Maduro iz State Departmenta" do "DJ Air Force One".

Fotografijo je znotraj videoposnetka na spletu delila tudi Bela hiša ter ob tem spomnila na aretacijo Madura. "Krog je zdaj sklenjen," so zapisali ob delitvi posnetka. Primerjavo pa je na svojem profilu delil tudi Trump.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izbira garderobe je uporabnike spleta znova razdelila v dva tabora - tiste, ki so oblačilo podprli, odločitev pa se jim je zdela zabavna, in tiste, ki se jim je zdela neokusna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ni mogoče!" je ob delitvi fotografije zapisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa: "Prosim, naj bo to resnično" ter "Upam, da to ni umetna inteligenca." Nekateri so z uporabo Photoshopa hitro ustvarili nove podobe Rubia. "Legenda!" pa je dejala celo namestnica tiskovne sekretarke Bele hiše Anna Kelly.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledila so tudi vprašanja v slogu: "Komu bolje pristoji?" S tem so se uporabniki nanašali prav na Rubia in Madura. Številni so tudi pohvalili njegov smisel za humor ... a seveda ne vsi.

"Diplomatski trik ali 'brca v temo'?" se je medtem vprašal eden od uporabnikov, drugi pa je opozoril, da je pomembna tudi "optika". In še: "Živimo v simulaciji, ki jo vodi Nike."

zda kitajska marco rubio nicolas maduro trenirka

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Port__CN
13. 05. 2026 11.12
Dovolili so prihod tako da so zaobsli lastna pravil,z tem pa omogočili ,da svet vidi kakšen profil tava po planetu -neverjetno modra poteza -
Odgovori
0 0
alicante1234
13. 05. 2026 11.09
Ko se bo Rubio sprehajal po kitajskih ulicah mu bo izpadla čeljust od napredka, ki ga je Kitajska naredila v zadnjih letih.
Odgovori
0 0
WHITE BOY
13. 05. 2026 11.05
Nike je najbolj vesel
Odgovori
0 0
Lark
13. 05. 2026 11.04
Dolgčas pa ni...
Odgovori
+3
3 0
Roadkill
13. 05. 2026 11.00
Ponavlja. To so Lavrovove fore
Odgovori
+1
1 0
Voly
13. 05. 2026 10.53
O kakšna primitivnost! Ti Amerikanci kot da so z drugega planeta. To je ponesrečen primer norčevanja iz celega sveta. Če bi bili Kitajci kaj drugačni, bi ga zaprli. Pa niso, zato se bodo pa sestali s temi rušilci svetovnega reda. Skupaj s temi milijarderji bodo našli način kako nas bodo, navadno rajo, še bolj oskubili in odstranili moteče faktorje. Če se svet ne bo resertiral, naslednja generacija ne bo preživela!
Odgovori
+3
5 2
Hani Vajk
13. 05. 2026 10.52
Sem mislil, da je Rubio še edini normalen v tem leglu. Krepko sem se uštel.
Odgovori
+1
2 1
suleol
13. 05. 2026 10.50
huda treberka
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
13. 05. 2026 10.45
Res mislijo, da bosdo srali na pragu Kitajske, kot ste do sedaj to počeli vse povsod drugje? Netanjahu je že dobil svoje od Kitajcev.
Odgovori
+3
4 1
