Rubio na Kitajsko v Madurovi trenirki in s 'spremenjenim' imenom

Ameriški državni sekretar je v Peking na obisk prispel kljub sankcijam, ki jih je Kitajska uvedla proti njemu. Po poročanju medijev naj bi azijska država preprosto spremenila kitajski črkopis priimka Marca Rubia ter na ta način formalno zaobšla lastno prepoved vstopa. Rubio je po poročanju France 24 tarča sankcij postal še v času, ko je bil ameriški senator in je opozarjal na kršitve človekovih pravic v Pekingu. Bil je tudi eden ključnih avtorjev kongresne zakonodaje, ki je Kitajski uvedla široke sankcije zaradi domnevne uporabe prisilnega dela s strani večinoma muslimanske ujgurske manjšine, kar Peking zanika. Opredeljeval se je tudi proti pekinškim ukrepom v Hongkongu.

Marco Rubio

Rešitve s spremembo zapisa njegovega imena so se v Pekingu očitno domislili, ko ga je ameriški predsednik Donald Trump imenoval za državnega sekretarja in svetovalca za nacionalno varnost. Malo preden je Rubio januarja lani nastopil funkcijo, so začeli kitajska vlada in mediji prvi zlog njegova priimka "Ru" zapisovati z drugačnim kitajskim znakom za "lu". Dva diplomata menita, da se je Kitajska s tem izognila sankcijam, ki jih je uvedla, saj je bila prepoved vstopa Rubiu izdana s prvotnim zapisom njegovega imena.

Država je sicer v torek sporočila, da Američanu ne bo preprečila, da bi se z ameriškim predsednikom Trumpom vkrcal na letalo Air Force One in poletel v to deželo Daljnega vzhoda. In tako je Rubio storil prav to - poletel na Daljni vzhod.

'Najbolj slavna trenirka'

A njegova prisotnost na letalu, namenjenem na Kitajsko, je na spletu požela ogromno pozornosti zaradi nečesa povsem drugega - njegove oprave. Bela hiša je objavila fotografijo Rubia, na kateri pozira v sivi trenirki Nike Tech Fleece, ki je postala "slavna" med ameriškim zajetjem venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Rubio je tako na spletu že dobil več vzdevkov - od "Maduro iz State Departmenta" do "DJ Air Force One". Fotografijo je znotraj videoposnetka na spletu delila tudi Bela hiša ter ob tem spomnila na aretacijo Madura. "Krog je zdaj sklenjen," so zapisali ob delitvi posnetka. Primerjavo pa je na svojem profilu delil tudi Trump.

Izbira garderobe je uporabnike spleta znova razdelila v dva tabora - tiste, ki so oblačilo podprli, odločitev pa se jim je zdela zabavna, in tiste, ki se jim je zdela neokusna.

"Ni mogoče!" je ob delitvi fotografije zapisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa: "Prosim, naj bo to resnično" ter "Upam, da to ni umetna inteligenca." Nekateri so z uporabo Photoshopa hitro ustvarili nove podobe Rubia. "Legenda!" pa je dejala celo namestnica tiskovne sekretarke Bele hiše Anna Kelly.

