Rubio navdušeno zrl v strop, postal spletna senzacija

Velika dvorana ljudstva je državna stavba, ki stoji zahodno od Trga nebeškega miru v Pekingu. Uporablja jo vlada Ljudske republike Kitajske za zakonodajne in slovesne dejavnosti. Je monumentalna stavba v Pekingu, ki simbolizira politično moč Ljudske republike Kitajske. Odprta je bila leta 1959 ob deseti obletnici ustanovitve države. V njej potekajo najpomembnejši politični dogodki, vključno z zasedanji Nacionalnega ljudskega kongresa, ki je najvišji organ državne oblasti na Kitajskem. Stavba je znana po svoji ogromni arhitekturi in razkošni notranjosti, ki odraža socialistično estetiko in državno veličino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Marco Rubio se je tam mudil zaradi odmevnega srečanja med Trumpom in Šijem. Trenutek, ko se Rubio zazre v strop dvorane, pa je preplavil družbena omrežja. Rubia je strop tako fasciniral, da je celo s prstom pokazal nanj, ko se je pogovarjal s Petom Hegsethom.

Strop v dvorani ljudstva FOTO: Shutterstock

Ši in Trump po dveh urah zaključila srečanje

Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Ši Jinping sta po dveh urah zaključila srečanje v Pekingu. Trump si je nato ogledal Nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Ši pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA. Kitajski predsednik je pudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno "fantastično prihodnost".