Tujina

Rubio navdušeno zrl v strop, postal spletna senzacija

Peking , 14. 05. 2026 10.38 pred 45 minutami 2 min branja 39

Avtor:
A.K.
Rubio gleda v strop

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je postal hit na družbenih omrežjih. Navdušeno in zasanjano se je namreč zagledal v strop dvorane za sestanke v veliki dvorani ljudstva v Pekingu.

Velika dvorana ljudstva je državna stavba, ki stoji zahodno od Trga nebeškega miru v Pekingu. Uporablja jo vlada Ljudske republike Kitajske za zakonodajne in slovesne dejavnosti. Je monumentalna stavba v Pekingu, ki simbolizira politično moč Ljudske republike Kitajske. Odprta je bila leta 1959 ob deseti obletnici ustanovitve države. V njej potekajo najpomembnejši politični dogodki, vključno z zasedanji Nacionalnega ljudskega kongresa, ki je najvišji organ državne oblasti na Kitajskem. Stavba je znana po svoji ogromni arhitekturi in razkošni notranjosti, ki odraža socialistično estetiko in državno veličino.

Marco Rubio se je tam mudil zaradi odmevnega srečanja med Trumpom in Šijem. Trenutek, ko se Rubio zazre v strop dvorane, pa je preplavil družbena omrežja. Rubia je strop tako fasciniral, da je celo s prstom pokazal nanj, ko se je pogovarjal s Petom Hegsethom. 

Strop v dvorani ljudstva
Ši in Trump po dveh urah zaključila srečanje

Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Ši Jinping sta po dveh urah zaključila srečanje v Pekingu. Trump si je nato ogledal Nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Ši pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA. 

Kitajski predsednik je pudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno "fantastično prihodnost".

Preberi še Ši in Trump o 'fantastični prihodnosti', točka tveganja Tajvan

"Stabilni odnosi med Kitajsko in ZDA so velika prednost za svet. Sodelovanje koristi obema stranema, medtem ko jima konfrontacija škodi. Morali bi biti partnerji in ne tekmeci," je poudaril Ši in ocenil, da se je svet znašel na novem razpotju.

Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Šijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. "V čast mi je, da sem vaš prijatelj, odnosi med Kitajsko in ZDA bodo boljši kot kdaj koli prej," je dejal in napovedal, da bodo imeli skupaj "fantastično prihodnost".

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pajki
14. 05. 2026 11.48
A lahko napišete kaj vsebinskega? Znate sploh? Imate novinarje sploh?
nebel
14. 05. 2026 11.47
Izgleda kot dejanski začetek zaključka Angleško Londonske globalne finančne prevlade in vodilne moči iz ozadja. Globalna prevlada se je konkretno spremenila, dobili smo dva nova kralja namesto prej enega. Kot pravijo Angleži, kralj je mrtev, živel kralj(a).
KatiFafi
14. 05. 2026 11.36
Kaka levičarska propaganda, nerealno. Zakaj ne napišete normalno - Rubio zrl v strop in to je to, je treba takoj manipulirat?
myomy
14. 05. 2026 11.34
Komunizem je prihodnost. Tudi Rubio se je pričel tega zavedati.
mr.poper
14. 05. 2026 11.32
Primeren za domači pašnik .
Mens sana
14. 05. 2026 11.31
..............ko kavboji pridejo v nekaj 1000-letno civilizacijo tudi Kubanec Rubio obmolkne..............
Potouceni kramoh
14. 05. 2026 11.28
Ko se Američani čudijo kitajskemu gospodarskemu zmaju pove kako malo dejansko so.
St. Gallen
14. 05. 2026 11.27
Cekiral je samo opticno moc kamer
petb
14. 05. 2026 11.21
So se šli klanjat Kitajcem, ki so napram ZDA, tako kot Rusi, pravi humanitarci.
Sil Ka 1
14. 05. 2026 11.20
Če pride človek iz države. ki je stara 250 let v državo z več tisočletno zgodovino, se ima čemu čuditi.
Pajo_36
14. 05. 2026 11.16
Mene zaniuma, koliko je brezdomcev na prebivalca v eni ZDA in potem na Kitajskem. Mislim da bomo presenečeni, da je ena Amerika mega tretja država napram Kitajski, ampak brending dela svoje ane. A naša ta mlada ni šla s tastarmu? A gaj sita?
Nidani
14. 05. 2026 11.18
Joj, pojdi malce ven iz središča dogajanja v mestih po ZDA, boš videl kaj je revščina! Tega v filmih ni...
jablan
14. 05. 2026 11.22
V zda definitivno mnogo več da ne govorim o drogi
Pajo_36
14. 05. 2026 11.29
Nidani, sej to govorim. Jaz sem dal po dolgem in po čez ZDA, men je bila ena Mehika varnejša... Edino tolk kokr varen mi je bil New York. V svetu je res ene par resnic, o katerih se res ne govori.
Nidani
14. 05. 2026 11.16
Mu je kdo povedal, do so Kitajci tehnološko že spredaj? In to pod rdečo zvezdo? Slikajte njegov izraz na faci. prosim!🤣😂
St. Gallen
14. 05. 2026 11.25
Razlika je v glavah, ne v zastavahModri vodje so razumeli, da uspešni posamezniki niso paraziti, ampak motor. Niso jih obesili, niso jih likvidirali — pustili so jih ustvarjati. Lani so dodali 89 novih milijarderjev
asdfghjklč
14. 05. 2026 11.15
Saj tudi američani lahko dajo tako veliko zvezdo, ali pa še večjo na strop dvorane ... bo pač bela ... jih imajo 50 v zastavi.
Nidani
14. 05. 2026 11.19
Je SDS že protestiral?🤣😂
jablan
14. 05. 2026 11.23
Lahko dajo samo kitajski do gleznjev niso
Tri pisane marjetice
14. 05. 2026 11.14
A ni zanimivo kako se simbol petokrake rdeče zvezde pojavlja vsepovsod po svetu. Slučajno ali imajo vsi istega šefa?
Andres
14. 05. 2026 11.09
Ko se clanek naredi iz nicesar. Samo da se pise, tidi ce ni vsebine. Nekdo je pogledal v strop. Da se kvota izpolni. Druga ni pomembno.
Nidani
14. 05. 2026 11.08
Se je zavedel, kako majhen je in brez zgodovine...potomec pritepencev, ki jih sedaj, ironično, preganja...
Lion91
14. 05. 2026 11.07
Je gledal rdečo zvezdo pod katero Trump napoveduje "fantastično prihodnost" 😂
peglezn
14. 05. 2026 11.07
kak bo šele debelo gledal, ko bo skozi okno pogledal... haha
Artechh
14. 05. 2026 11.05
Kaj mate vse za poročati. A je kak republikanc prdnil? Da vem. Je fest smrdelo?
spam1
14. 05. 2026 11.07
Obama je naredil "fist bump" s svojo ženo, v republikanskih krogih še vedno odmeva ta senzacija
Nidani
14. 05. 2026 11.09
Trump bi rekel, čudovito! Njemu smrdi od demokratov...😅
Wolfman
14. 05. 2026 11.04
Moraje se sedaj američani prilizovati Kitajcem, ker vedo, da Kitajcem ne bodo morali krasti ali nabijati snakcije ter carine in taxe, kot to počno z šibkejšimi! Poda od vodstva ZDA, dvoličneži.
