Rubio navdušeno zrl v strop, postal spletna senzacija

Velika dvorana ljudstva je državna stavba, ki stoji zahodno od Trga nebeškega miru v Pekingu. Uporablja jo vlada Ljudske republike Kitajske za zakonodajne in slovesne dejavnosti. Je monumentalna stavba v Pekingu, ki simbolizira politično moč Ljudske republike Kitajske. Odprta je bila leta 1959 ob deseti obletnici ustanovitve države. V njej potekajo najpomembnejši politični dogodki, vključno z zasedanji Nacionalnega ljudskega kongresa, ki je najvišji organ državne oblasti na Kitajskem. Stavba je znana po svoji ogromni arhitekturi in razkošni notranjosti, ki odraža socialistično estetiko in državno veličino.
Marco Rubio se je tam mudil zaradi odmevnega srečanja med Trumpom in Šijem. Trenutek, ko se Rubio zazre v strop dvorane, pa je preplavil družbena omrežja. Rubia je strop tako fasciniral, da je celo s prstom pokazal nanj, ko se je pogovarjal s Petom Hegsethom.
Ši in Trump po dveh urah zaključila srečanje
Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Ši Jinping sta po dveh urah zaključila srečanje v Pekingu. Trump si je nato ogledal Nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Ši pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA.
Kitajski predsednik je pudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno "fantastično prihodnost".
"Stabilni odnosi med Kitajsko in ZDA so velika prednost za svet. Sodelovanje koristi obema stranema, medtem ko jima konfrontacija škodi. Morali bi biti partnerji in ne tekmeci," je poudaril Ši in ocenil, da se je svet znašel na novem razpotju.
Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Šijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. "V čast mi je, da sem vaš prijatelj, odnosi med Kitajsko in ZDA bodo boljši kot kdaj koli prej," je dejal in napovedal, da bodo imeli skupaj "fantastično prihodnost".
