Rubio obiskal Netanjahuja: 'Lahko računate na našo neomajno podporo'

"Lahko računate na našo neomajno podporo in zavezanost, da se to uresniči," je izraelskemu premierju zagotovil vodja ameriške diplomacije.

Ob tem je bil kritičen do priznanj Palestine, ki se obetajo tudi na prihajajočem zasedanju 80. Generalne skupščine Združenih narodov. Po njegovih besedah gre v veliki meri za simbolične poteze, ki vpletenih ne približujejo rešitvi dveh držav.

"Edini vpliv, ki ga imajo, je, da Hamas čuti večjo opogumljenost," je ocenil Rubio, ki bo obisk v Izraelu sklenil v torek. Od tam bo odpotoval v Združeno kraljestvo, kjer se bo od torka do četrtka mudil predsednik ZDA Donald Trump.

Netanjahuju je Rubio v imenu ZDA obljubil tudi ohranitev "maksimalnega pritiska" na Iran, da bi islamski republiki tako preprečili razvoj jedrskega orožja. Izraelski premier je obisk ameriškega državnega sekretarja označil za jasno sporočilo podpore Washingtona. Trumpa je označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši.

Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. Kljub temu je prvi mož ameriške diplomacije že pred prihodom zatrdil, da Trumpovo nezadovoljstvo z napadom ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela.

V katarski prestolnici medtem danes poteka vrh arabskih in islamskih držav, na katerem naj bi voditelji teh držav poskušali doseči enotno stališče do vojne v Gazi in ravnanja Izraela.

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je na nedeljskem ministrskem srečanju, ki je služil kot priprava na vrh, mednarodno skupnost pozval h kaznovanju Izraela. Hkrati je zagotovil, da si bo njegova država kljub izraelskemu napadu kot posrednica še naprej prizadevala za rešitev bližnjevzhodnega konflikta.