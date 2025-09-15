Rubio obiskal Netanjahuja: 'Lahko računate na našo neomajno podporo'

"Lahko računate na našo neomajno podporo in zavezanost, da se to uresniči," je izraelskemu premierju zagotovil vodja ameriške diplomacije.
Ob tem je bil kritičen do priznanj Palestine, ki se obetajo tudi na prihajajočem zasedanju 80. Generalne skupščine Združenih narodov. Po njegovih besedah gre v veliki meri za simbolične poteze, ki vpletenih ne približujejo rešitvi dveh držav.
"Edini vpliv, ki ga imajo, je, da Hamas čuti večjo opogumljenost," je ocenil Rubio, ki bo obisk v Izraelu sklenil v torek. Od tam bo odpotoval v Združeno kraljestvo, kjer se bo od torka do četrtka mudil predsednik ZDA Donald Trump.
Netanjahuju je Rubio v imenu ZDA obljubil tudi ohranitev "maksimalnega pritiska" na Iran, da bi islamski republiki tako preprečili razvoj jedrskega orožja. Izraelski premier je obisk ameriškega državnega sekretarja označil za jasno sporočilo podpore Washingtona. Trumpa je označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši.
Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. Kljub temu je prvi mož ameriške diplomacije že pred prihodom zatrdil, da Trumpovo nezadovoljstvo z napadom ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela.
V katarski prestolnici medtem danes poteka vrh arabskih in islamskih držav, na katerem naj bi voditelji teh držav poskušali doseči enotno stališče do vojne v Gazi in ravnanja Izraela.
Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je na nedeljskem ministrskem srečanju, ki je služil kot priprava na vrh, mednarodno skupnost pozval h kaznovanju Izraela. Hkrati je zagotovil, da si bo njegova država kljub izraelskemu napadu kot posrednica še naprej prizadevala za rešitev bližnjevzhodnega konflikta.
Iz mesta Gaza zbežalo več tisoč ljudi
Iz mesta Gaza je medtem ponoči zbežalo približno 20.000 ljudi, ob sklicevanju na izraelske medije in navedbe izraelske vojske.
Izraelska vojska krepi ofenzivo na mesto Gaza, potem ko je avgusta napovedala njegovo popolno zavzetje. Zatem je prebivalce mesta pozvala k evakuaciji proti jugu palestinske enklave, kjer naj bi bila vzpostavljena t. i. humanitarna območja.
Mesto Gaza je po navedbah izraelske vojske doslej zapustilo več kot 300.000 Palestincev, po navedbah lokalnih palestinskih virov okrog 350.000. V največjem mestu v oblegani palestinski enklavi je sicer pred začetkom izraelske ofenzive oktobra 2023 živelo približno milijon ljudi.
Številni prebivalci pa kljub intenzivnim napadom in grožnjam Izraela ne želijo zapustiti mesta, saj so se morali številni preseliti že več kot desetkrat, tudi t. i. humanitarna območja, kot je al Mavasi na jugu Gaze, pa so bila večkrat tarča izraelskih zračnih napadov.
Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza, kjer je v nedeljo ubila najmanj 53 ljudi in uničila več kot 15 stavb, ob tem napada tudi druge kraje po celotni palestinski enklavi. V mestu je bilo danes ubitih najmanj 16 ljudi, v celotni Gazi pa najmanj 25, so po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočili palestinski zdravstveni viri.
V zadnjih štirih dneh so izraelske sile v Gazi zadele tudi več poslopij, ki jih uporablja agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Šlo je za "sedem šol in dve zdravstveni ustanovi, ki se trenutno uporabljata kot zavetišča za več tisoč razseljenih Palestincev", je sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini.
Skupno število žrtev izraelske ofenzive v Gazi od 7. oktobra 2023 je po podatkih palestinskih oblasti doseglo 64.870, še več kot 164.000 ljudi je ranjenih.