Rubio: Ukrajina bo morala za premirje popustiti

Predstavniki Ukrajine in ZDA se bodo danes v savdski Džedi sešli na pogovorih, na katerih naj bi govorili o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajinska stran naj bi na srečanju predstavila predlog o prekinitvi ognja z Rusijo v zraku in na morju.

Da bi Kijev lahko računal na premirje, bo po besedah Marca Rubia moral biti pripravljen popustiti. Po njegovih besedah bo težko prepričati Rusijo, da se odreče polotoku Krim, ki si ga je enostransko priključila leta 2014, poročajo ameriški mediji. Pri katerih vprašanjih bo moral Kijev popustiti, Rubio ni pojasnil, je pa poudaril, da bo podobno morala ravnati tudi Moskva. Kot primer popuščanja je navedel morebiten dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture.

Rubio je v Džedo pripotoval v ponedeljek in se tam srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Z de facto voditeljem monarhije se je srečal tudi Volodimir Zelenski, ki je po sestanku na omrežju X izpostavil pomen izmenjav vojnih ujetnikov in vrnitve ukrajinskih otrok iz Rusije za krepitev zaupanja v diplomacijo.

Ukrajina Moskvo obtožuje, da je od začetka invazije leta 2022 ugrabila in v Rusijo odpeljala več tisoč otrok. V povezavi s tem je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina. Rusija sicer vztraja, da so otroke zgolj evakuirali z območij spopadov.

Zelenski se današnjih pogovorov delegacij za razliko od Rubia ne bo udeležil. Ukrajinsko ekipo bo tako vodil šef njegovega kabineta Andrij Jermak. V njej bosta tudi zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov.

To bo prvo srečanje ukrajinskih in ameriških predstavnikov po februarskem obisku Zelenskega v Beli hiši, ko sta se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zapletla v javni prepir. Washington je od takrat prekinil vojaško pomoč Ukrajini.

Savdska Arabija je prejšnji mesec že gostila pogovore med ameriškimi in ruskimi predstavniki, na katerih so govorili o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, pa tudi o Ukrajini.