Rubio na televiziji s križem na čelu

Včeraj so kristjani praznovali pepelnično sredo, ki zaznamuje začetek postnega časa. Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja – posipanja s pepelom. Pri tem obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa. Posipanje s pepelom v krščanski tradiciji pomeni pokoro in pripravljenost na novo življenje.

Starši Rubia so leta 1956 emigrirali s Kube v ZDA, dve leti preden je na oblast prišel Fidel Castro. Kmalu po prihodu v ZDA so se pridružili mormonski cerkvi. Po poročanju ameriških medijev naj bi se njegova starša kasneje vrnila h krščanski veri na željo svojih sinov.

Rubio je sicer v pogovoru za televizijo Fox News poudaril, da želi Trumpova administracija končati vojno v Ukrajini. "Imamo srečo in privilegij, da imamo predsednika, ki želi, če je le mogoče, končati konflikt, ki nas je stal milijarde dolarjev in na stotisoče življenj ter povzročil uničenje, po katerem bodo Ukrajinci in ostali potrebovali celo generacijo, da si bodo opomogli," je komentiral.

Kot je dodal, bodo še naprej vodili pogovore tako z Ukrajino kot z Rusijo, da bi spoznali zahteve obeh strani in premostili vrzel med državama.

"V interesu vseh, ruskega ljudstva, ukrajinskega ljudstva, ameriškega ljudstva, pravzaprav naših evropskih partnerjev in zaveznikov bi bilo, da se to konča. Vendar obstaja samo ena oseba na svetu, ki lahko to stori, in njegovo ime je Donald J. Trump, predsednik Združenih držav Amerike," je dejal Rubio.