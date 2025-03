Rubio: ZDA odločene preprečiti razpad BiH

"Upamo, da lahko storimo vse, kar je v naši moči, da bi preprečili nastanek novega konflikta v Evropi," je ameriški državni sekretar Marco Rubio dejal ob prihodu v Džedo, kjer se bo v torek udeležil pogovorov ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini. "Vsekakor preučujemo vse naše možnosti," je odgovoril na vprašanje novinarjev o morebitnem ukrepanju ZDA proti voditeljem Srbov v BiH. "Ne glede na to, kakšne so tamkajšnje notranje razlike, to ne sme voditi v razpad države," je poudaril.

Razmere v BiH so dodatno napete po nedavni obsodbi predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.