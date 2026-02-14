Naslovnica
Tujina

Rubio: Želimo, da je Evropa močna

München, 14. 02. 2026 10.36 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
U.Z. STA
Marco Rubio

ZDA se ne želijo ločiti od Evrope, temveč si prizadevajo za oživitev zavezništva, je na drugem dnevu varnostne konference v Münchnu povedal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Prepričan je, da ZDA in Evropa spadata skupaj in dejal, da si Washington želi močne Evrope. Hkrati je bil kritičen do ZN in se zavzel za reformo globalnih institucij.

Marco Rubio je prepričan, da Washington in Evropa "spadata skupaj". "Želimo, da je Evropa močna. Verjamemo, da mora Evropa preživeti," je nadaljeval in ponovil, da ZDA želijo videti Evropo, ki se lahko brani sama, "tako da noben nasprotnik ne bo nikoli skušal preizkusiti naše kolektivne moči", poroča britanski BBC.

Ob tem je zagotovil, da se ZDA ne želijo ločiti od Evrope, temveč želijo zgolj "oživiti zavezništvo".

Hkrati je bil kritičen do evropskih vlad zaradi njihove migracijske politike. "Masovna migracija ni nekakšna obrobna skrb brez večjega pomena. Bila je in še vedno je kriza, ki spreminja in destabilizira družbe po vsem Zahodu," je opozoril.

Poudaril je, da morajo ZDA in Evropa braniti svojo dediščino, in dodal, da sta zahodna kultura in zgodovina "edinstveni, posebni in nenadomestljivi".

Rubio je bil prav tako kritičen do Združenih narodov, češ da svetovna organizacija nima praktično nobene vidnejše vloge pri reševanju konfliktov po svetu. V luči tega se je zavzel za reformo globalnih institucij.

"ZN imajo še vedno ogromen potencial, da postanejo orodje za dobro v svetu. Vendar ne moremo spregledati, da danes na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se soočamo, nimajo odgovorov in praktično niso imeli nobene vloge. Ne morejo rešiti vojne v Gazi," je povedal.

ZDA si po njegovih besedah želijo voditi globalno obnovo, pri čemer jih bo poganjala "vizija prihodnosti, ki bo enako ponosna, suverena in pomembna kot preteklost naše civilizacije". "In čeprav smo pripravljeni, če bo potrebno, to storiti sami, je naša želja in upanje, da to storimo skupaj z vami, našimi prijatelji tukaj v Evropi," je dodal.

Rubio je spregovoril tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer je dejal, da ne ve, ali je Rusija resna v prizadevanjih za končanje vojne. Glede Kitajske pa je dejal, da se nacionalni interesi Washingtona in Pekinga pogosto ne ujemajo, a da sta državi dolžni komunicirati.

rubio evropa zda münchen

zvoneti
14. 02. 2026 11.57
Predstavljaljte si eno veliko oranžno rit iz katere nagravžno smrdi, tam notri so EU politiki.
Odgovori
0 0
Petur
14. 02. 2026 11.51
eu bi morala ubrati pravo pot,strezniti in odslovili kavbojev,ker se tega bojijo..pohlepni neštetobarvni bi se prizemljili in nehali po svetu pobijati zaradi pohlepa..dokler je fonder tam pa jim še uspeva...
Odgovori
-1
0 1
osservatore
14. 02. 2026 11.49
"Ob tem je zagotovil, da se ZDA ne želijo ločiti od Evrope, temveč želijo zgolj "oživiti zavezništvo". Ja vemo kaj pripoveduje pudlček od oranžnega klovna: mokre sanje od konca WW2 so, da je Evropa povsem podrejena Ameriki in trg za ameriško blago. In tako je že Marshallovega plana dalje (leto 1948).
Odgovori
-1
0 1
gozdar1
14. 02. 2026 11.52
Kako srečni so bili potem tisti navzhodu, ki niso bili del tega. Me zanima koliko se vas je pripravljeno odpovedati lagodju za resnično samostojno evropo.
Odgovori
+1
1 0
gozdar1
14. 02. 2026 11.54
Ko eu podpiše sporazum, ki bi zmanjšal odvisnost od zda, gredo kmetje v luft,...
Odgovori
0 0
obožeobože
14. 02. 2026 11.40
Trump dela kar dela! Problem je v anemični politiki EU. EU mora pridobiti nazaj staro slavo. S tako politiko ki jo vodi sedaj ne bo dosegla tega cilja!
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
14. 02. 2026 11.30
Trump pa vse počne nasprotno, po domače razbija EU. Folk, a ste res tolk zabiti in mu verjamete?
Odgovori
+0
3 3
lokson
14. 02. 2026 11.56
EU razbijate vi progresivci, kateri s svojo noro politiko dejansko omogočate kolonizacijo našega prostora Islamu. Ovca. Da o uničevanju lastne identitete zaradi vas progresivnih limonc, niti ne govori.
Odgovori
0 0
gozdar1
14. 02. 2026 11.28
Ironija je , da ponavadi najbolj glasni pro "evropejci" podpirajo antievropeke politike, ki jim jih tisti od zunaj prodajajo kot rešitelje.
Odgovori
+2
3 1
Rudar
14. 02. 2026 11.59
Res ironija, ja.
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
14. 02. 2026 11.23
No se pridružujem vsem ki mislijo, da je trenutno ZDA ena sama HINAVŠČINA in so spoznali, da lahko EU gre SVOJO pot in posledično bo MANJ kupovala orožja in ostalega od ZDA to bi bilo zanje katastrofalno. Zadnji čas je da začne EU odraščati in začne samostojno pot če ne bo prišel še kdo hujši kot Trumpek in bomo videli HUDIČA. Dejstvo pa je če ostanemo vezani na ZDA nam NIKOLI ne bo dovolila da smo uspešni kaj šele enaki njim. Vsak ce..c vidi da ZDA spodkopava EU na vseh nivojih samo da ima prevlado.
Odgovori
+1
3 2
Bananistanec
14. 02. 2026 11.19
Evropo vidijo kot molzno kravo in nič drugega, njim popolnoma ustreza da smo odvisni od njih in bog ne daj da se kje pojavi konkurenca
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
14. 02. 2026 11.19
Jaz mislim da bi Evropa morala skupno prihodnost graditi s kom drugim
Odgovori
+4
6 2
gozdar1
14. 02. 2026 11.44
Zrihtali so jo predvsem rusi s putinom na čelu, ki niso prenesli, da se ukrajina obrača proti eu.
Odgovori
0 0
SpamEx
14. 02. 2026 11.18
Največji problem evrope so ravno ZDA
Odgovori
+2
5 3
Vera in Bog
14. 02. 2026 11.21
A ga spamaš
Odgovori
-1
2 3
SpamEx
14. 02. 2026 11.22
na polno
Odgovori
+3
3 0
r h
14. 02. 2026 11.16
Evropa mora delovati za lastne cilje kot združena. Ojačat mora vojaško in že enkrat za Božjo voljo pustit, da Evropa pripada Evropejcem in ne mulahadžinom in ostalim iz drugih celin, kateri bodo kasneje želeli samo še več in bo prišlo do notranje vojne.
Odgovori
+3
3 0
PIKAPOLONICA1994
14. 02. 2026 11.11
Rubio....ha in ostal živ s figo v žepu...
Odgovori
+3
3 0
Polde8
14. 02. 2026 11.11
Hinavci. Sekta, ki ima za vodjo hudiča. Samo stran od njih.
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
14. 02. 2026 11.09
Za močno krščansko Evropo. Iz tega smo izšli in tja se moramo vračati.
Odgovori
+1
4 3
graben
14. 02. 2026 11.16
Evropa je mnogo starejša kot krščanstvo ! Pa vendar ne nazaj v kameno dobo !
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
14. 02. 2026 11.23
Imaš negativno in pozitivno krščanstvo. Slovenija je zelo negativna dežela ne mi govort
Odgovori
-2
1 3
graben
14. 02. 2026 11.06
"Želimo, da je Evropa močna. Verjamemo, da mora Evropa preživeti." Rubio Pa saj je Evropa večja in močnejša od USA, razen atomske oborožitve. Zmagali bomo !
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
14. 02. 2026 10.51
Končno prava desnica
Odgovori
-2
3 5
Vera in Bog
14. 02. 2026 10.51
Bravo Rubio !
Odgovori
-4
2 6
