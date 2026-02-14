Rubio: Želimo, da je Evropa močna

Marco Rubio je prepričan, da Washington in Evropa "spadata skupaj". "Želimo, da je Evropa močna. Verjamemo, da mora Evropa preživeti," je nadaljeval in ponovil, da ZDA želijo videti Evropo, ki se lahko brani sama, "tako da noben nasprotnik ne bo nikoli skušal preizkusiti naše kolektivne moči", poroča britanski BBC.

Ob tem je zagotovil, da se ZDA ne želijo ločiti od Evrope, temveč želijo zgolj "oživiti zavezništvo".

Hkrati je bil kritičen do evropskih vlad zaradi njihove migracijske politike. "Masovna migracija ni nekakšna obrobna skrb brez večjega pomena. Bila je in še vedno je kriza, ki spreminja in destabilizira družbe po vsem Zahodu," je opozoril.

Poudaril je, da morajo ZDA in Evropa braniti svojo dediščino, in dodal, da sta zahodna kultura in zgodovina "edinstveni, posebni in nenadomestljivi".

Rubio je bil prav tako kritičen do Združenih narodov, češ da svetovna organizacija nima praktično nobene vidnejše vloge pri reševanju konfliktov po svetu. V luči tega se je zavzel za reformo globalnih institucij.

"ZN imajo še vedno ogromen potencial, da postanejo orodje za dobro v svetu. Vendar ne moremo spregledati, da danes na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se soočamo, nimajo odgovorov in praktično niso imeli nobene vloge. Ne morejo rešiti vojne v Gazi," je povedal.

ZDA si po njegovih besedah želijo voditi globalno obnovo, pri čemer jih bo poganjala "vizija prihodnosti, ki bo enako ponosna, suverena in pomembna kot preteklost naše civilizacije". "In čeprav smo pripravljeni, če bo potrebno, to storiti sami, je naša želja in upanje, da to storimo skupaj z vami, našimi prijatelji tukaj v Evropi," je dodal.

Rubio je spregovoril tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer je dejal, da ne ve, ali je Rusija resna v prizadevanjih za končanje vojne. Glede Kitajske pa je dejal, da se nacionalni interesi Washingtona in Pekinga pogosto ne ujemajo, a da sta državi dolžni komunicirati.