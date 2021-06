Pri zapuščenem rudniku zlata blizu Johannesburga našli 20 trupel

Južnoafriška policija je v bližini zapuščenega rudnika zlata našla posmrtne ostanke 20 nelegalnih rudarjev, poroča Guardian. V izjavi za javnost je policija sporočila, da vzrok smrti še preiskujejo. Trupla moških so našli zavita v bele plastične vreče, na njih so bile vidne hude opekline. Pet trupel so našli v ponedeljek, še 15 pa v torek.

"Domnevamo, da so vsi pokojni nelegalni rudarji, znani kot 'zama zamas'" - izraz pomeni "tisti, ki poskusijo svojo srečo", v državi naj bi jih delovalo na tisoče, predvsem v Johannesburgu, ki leži na velikih nahajališčih zlata. Večino nezakonitega rudarjenja vodijo kriminalne združbe, kar po oceni Globalne iniciative za boj proti meddržavnemu organiziranemu kriminalu državo vsako leto stane 880 milijonov evrov, še navaja Guardian. Delo je izjemno nevarno, rudarji tvegajo poškodbe in pogosto celo smrt zaradi eksploziva, vdihavanja strupenih plinov in porušenja rudniških jaškov. Med leti 2012 in 2015 naj bi umrlo okoli 300 nelegalnih rudarjev.