Po 14 dneh pod zemljo rešili 11 ujetih rudarjev

10. januarja je odjeknila eksplozija v rudniku zlata Hušan v kitajski provinci Šandong. Vzrok za eksplozijo, ki je zrušila vhodni predor rudnika, še ni znan.

V nesreči je ostalo zasutih 22 rudarjev. Reševalci so prvi stik z ujetimi rudarji vzpostavili pred tednom dni, s skupino 11 rudarjev, ki je bila ujeta 580 metrov pod zemljo. Eden izmed njih je bil v eksploziji huje poškodovan, utrpel je poškodbe glave in je kasneje umrl. Po izjemno dolgem in ozkem predoru so jim dnevno spuščali hrano in zdravila, poroča BBC.

Dvanajsti rudar je ostal ujet približno 100 metrov globje od te skupine v naraščajoči vodi. Skupina rudarjev na 580 metrih naj bi z njim vzpostavila stik, kasneje pa so ga izgubili.

Medtem usoda druge skupine 10 rudarjev ni znana. Reševalci namreč z njimi po eksploziji niso uspeli vzpostaviti kontakta, kljub temu, da so tudi v druge predele rudnika spuščali hrano in zdravila.

Kitajski mediji so danes rešili 11 rudarjev. Prvega so na površje pripeljali z zavezanimi očmi, da bi ga s tem zaščitili pred svetlobo po 14 dneh teme. Odpeljali so ga v bolnišnico, bil je "izjemno šibek". V urah zatem so uspeli rešiti še preostalih 10 rudarjev, eden izmed njih naj bi bil poškodovan. Nekateri so hodili samostojno, druge so morali podpirati reševalci.