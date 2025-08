Rudarji že več dni ujeti v zasutem rudniku, iskanje se nadaljuje

Zrušitev nekaterih podzemnih rovov rudnika v Čilu je v četrtek povzročil potres z magnitudo 4,2. Ujeti rudarji so v tistem času delali globoko pod površjem. Po potresu je ena oseba umrla, pet pa jih je ostalo ujetih v rudniku. Podjetje Codelco je nato sporočilo, da so v njihovem rudniku bakra El Teniente, približno 70 km jugovzhodno od prestolnice Santiago, našli človeške posmrtne ostanke. Codelco je sporočil, da je treba žrtev, ki so jo v soboto našli v rudniku, še identificirati, vendar so bile družine petih ujetih rudarjev obveščene, poroča BBC.