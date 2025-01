Rudarji so lignit kopali 450 metrov pod zemljo, v rovu, ki ga je glina povsem zasula

Jama Preloge se nahaja na območju severnega krila Premogovnika Velenje, kamor vsak dan v treh ali štirih izmenah na delo prihaja več sto rudarjev.

Celotna dolžina premogovnika, ki obsega dve jami, meri približno 50 kilometrov, trenutno pa so aktivna tri odkopališča. V ponedeljek popoldne se je 14 rudarjev nahajalo v rovu, približno 450 metrov pod površjem. Rov, kjer so rudarji odkopavali lignit, preden ga je mokra glina povsem zasula, je bil dolg nekaj več kot 80 metrov, širok in visok pa približno štiri metre.

Čeprav Premogovnik Velenje velja za enega najbolj varnih rudnikov na svetu, pa so pogoji dela tako globoko pod zemljo ekstremni in brutalni.

V rudniku trdijo, da so ves čas skrbeli za varnost, a hkrati pravijo, da nekaterih stvari enostavno ne moreš predvideti.

Kako se je sploh zgodilo?

Kot je pojasnil šef premogovnika, so rudarji naleteli na geološko plast, ki je ni pričakoval nihče. Nakar se je vsula večja količina težkega in lepljivega materiala. Po prvih ocenah je šlo za več sto kubikov gline, ki se je očitno zagozdila med lignit. 11 zaposlenih se je uspelo pravočasno umakniti. Trem rudarjem, ki so bili najbližje mestu vdora, to ni uspelo in so ostali ujeti na območju, ki ga je zasula mokra in težka gmota.

Kot je torej že znano, pa žal nesreče ni preživel nihče od njih.