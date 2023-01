Rudarski velikan Rio Tinto se opravičuje za izgubo radioaktivne kapsule

Majhna okrogla srebrna kapsula s premerom šest milimetrov in višino osem milimetrov se uporablja v merilnikih v rudarstvu in vsebuje majhno količino radioaktivnega cezija-137.

Reševalne službe Zahodne Avstralije so druge zvezne države in zvezno vlado zaprosile za pomoč pri iskanju kapsule, saj jim primanjkuje opreme. Kapsula meri osem krat šest milimetrov, nevede bi se lahko tudi zataknili v avtomobilskih pnevmatikah.

Robertson je vse, ki bi našli kapsulo, pozval, naj se je ne dotikajo. "Zaradi sevanja lahko pride do rdečice kože in posledično do opeklin na koži," je pojasnil. "Če bi jo hranili dovolj dolgo in bi bili dovolj dolgo izpostavljeni, bi lahko imeli tudi nekatere akutne učinke, vključno s slabšim imunskim sistemom in težave s prebavili."

"Če ste od vira oddaljeni več kot pet metrov, vsekakor pa, če ste od vira oddaljeni več kot 20 metrov, za vas ne bo predstavljala nevarnosti," je dejal. Opozoril je, da se kapsula nikakor ne sme prijeti, niti z robčkom, saj bo še naprej oddajala sevanje.

"Čeprav morda ne boste imeli takojšnjih učinkov na zdravje, se lahko ti pojavijo razmeroma hitro v kratkem času, če je blizu telesa.

Glavni izvršni direktor rudarskega velikana Rio Tinto Iron Ore Simon Trott je dejal, da podjetje incident jemlje zelo resno, in se javnosti opravičil za nastalo situacijo.

"Zavedamo se, da je to zelo zaskrbljujoče in se opravičujemo za preplah," je dejal Trott. Pojasnil je, da v celoti podpirajo pristojne organe, da pa je podjetje tudi samo začelo lastno preiskavo, da bi razumeli, kako se je kapsula izgubila med prevozom.

Pristojne službe so na cestah, po katerih so vozili tovornjaki, merile raven sevanja iz naprave, pri čemer so navedli, da bodo morda morali prečesati celotno 1400 kilometrov dolgo pot.