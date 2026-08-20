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Rudnik zlata pod seboj pokopal več kot 100 ljudi

Bangui, 20. 08. 2026 16.55 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.V.
Zemeljski plaz v rudniku zlata

Po podatkih lokalnih oblasti in humanitarnih delavcev je v vasi Zamboye na zahodu Srednjeafriške republike umrlo več kot 100 ljudi, potem ko se je zrušil rudnik zlata in povzročil zemeljski plaz. Izpod ruševin so izkopali več kot 100 trupel, točno število žrtev še ni znano.

Zemeljski plaz se je v torek popoldne sprožil v vasi Zamboye, približno 50 kilometrov od mesta Baboua in blizu meje s Kamerunom. Po navedbah tožilstva naj bi se zrušilo več podzemnih rovov, v katerih so delali rudarji, to pa je povzročilo plaz, ki je pod seboj pokopal več kot 100 ljudi.

Reševalci si še prizadevajo izkopati trupla žrtev in med rudarji, za katere domnevajo, da so državljani Srednjeafriške republike in Kameruna, najti morebitne preživele, piše Guardian.

Oblasti v vzhodni kamerunski regiji so sporočile, da so med žrtvami identificirali najmanj tri njihove državljane. Guverner regije Grégoire Mvongo je v sredo za državni radio povedal, da "tesno sodeluje s kolegi iz Srednjeafriške republike pri odpravljanju posledic te tragedije".

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"Tla so se v celoti sesula in pod seboj pokopala ljudi," je za tiskovno agencijo AFP povedal rudar Cedric Mbango.

Srednjeafriški spletni medij Corbeau News je poročal, da pri iskanju in reševanju uporabljajo težko mehanizacijo, med drugim traktorje, kar bi lahko ogrozilo reševanje tistih, ki so pod zemeljskim plazom še živi.

Majhni obrtni rudniki so kljub predpisom, ki jih prepovedujejo, razširjeni v različnih delih Afrike. Zaradi visoke brezposelnosti se namreč številni sposobni moški zatekajo v zapuščene ali opuščene rudnike, da bi si zagotovili preživetje. Na rudarskih območjih so varnostni standardi pogosto pomanjkljivi, zato prihaja do ponavljajočih se nesreč. V Srednjeafriški republiki je letos v več rudarskih nesrečah umrlo že najmanj 40 ljudi.

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KOMENTARJI4

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I am lost.
20. 08. 2026 18.22
Ne vidim težave. Torej čim več kopanja tam...
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-2
0 2
Paradox
20. 08. 2026 17.53
To šele pogledaš in vidiš kaj resnično je "tretji svet".
Odgovori
+8
8 0
Tomaž Hacin
20. 08. 2026 17.48
Slaba strategija izkopa.
Odgovori
+5
7 2
MESE?AR
20. 08. 2026 18.43
Vse primitivno, ker drugače niti ne more biti.
Odgovori
0 0
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