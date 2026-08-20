Rudnik zlata pod seboj pokopal več kot 100 ljudi

Zemeljski plaz se je v torek popoldne sprožil v vasi Zamboye, približno 50 kilometrov od mesta Baboua in blizu meje s Kamerunom. Po navedbah tožilstva naj bi se zrušilo več podzemnih rovov, v katerih so delali rudarji, to pa je povzročilo plaz, ki je pod seboj pokopal več kot 100 ljudi.

Reševalci si še prizadevajo izkopati trupla žrtev in med rudarji, za katere domnevajo, da so državljani Srednjeafriške republike in Kameruna, najti morebitne preživele, piše Guardian.

Oblasti v vzhodni kamerunski regiji so sporočile, da so med žrtvami identificirali najmanj tri njihove državljane. Guverner regije Grégoire Mvongo je v sredo za državni radio povedal, da "tesno sodeluje s kolegi iz Srednjeafriške republike pri odpravljanju posledic te tragedije".