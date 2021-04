Zvezni agenti preiskali dom in pisarne Rudyja Giulianija

Hunter je bil namreč član nadzornega odbora ukrajinskega proizvajalca plina Burismo Holdings. Trump naj bi celo ponujal "finančno in drugo pomoč" v zameno za uvedbo preiskave poslov Bidnovega sina. V času 'ukrajinskega škandala' so ZDA oziroma Trumpova administracija zadrževale 250 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini. Proti Hunterju Bidnu sicer trenutno poteka ločena preiskava zaradi domnevnih kršitev davčne zakonodaje.

Tožilstvo preiskuje, kakšno vlogo je pri celotni aferi odigral Giuliani oziroma ali je v tem času nezakonito lobiral pri Trumpovi administraciji v imenu ukrajinskih oblasti, poročajo ameriški mediji. 76-letnik je preiskavo v preteklosti označil za "politični pregon". Njegov odvetnik Robert Costello je hišne preiskave označil za "legalno nasilništvo" ter dejal, da je Giuliani doslej sodeloval s preiskovalci.

Danes so tako preiskali njegov dom na Manhattanu ter pisarno na Park Avenue. Ameriški New York Times navaja, da so pri tem zasegli več elektronskih naprav, računalnike in telefone. Preiskovalci so sicer v javnost izdali zelo malo informacij o sami preiskavi.