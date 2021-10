Rupel: Kurz bo še naprej stric iz ozadja, Vajgl: Klima ni dobra za populiste

Odstop najmočnejšega politika pri severnih sosedih odmeva tudi pri nas. Ali se bodo glede na tesno politično zavezništvo in celo skupno planinarjenje slovenskega premierja Janeza Janše in kanclerja Sebastiana Kurza meddržavni odnosi ohladili? Kakšne so podobnosti oziroma razlike v politični kulturi obeh držav? Razmišljata dva nekdanja zunanja ministra: "Očitno so slabi časi za populiste," pravi Ivo Vajgl. Dimitrij Rupel pa: "Kurz postaja avstrijski stric iz ozadja".

Pogosto sta politično sodelovala in bila tesna partnerja v srednjeevropskem konservativnem zavezništvu. Na poti v Bruselj sta si delila celo zasebno letalo. Družila sta se tudi zasebno in osvajala slovenske vršace. Kaj torej pomeni, da je premier Janez Janša ostal brez pomembnega evropskega somišljenika? "Ni posebnega strahu, če bo novi kancler postal sedanji zunanji minister Schallenberg. Kurz sicer zapušča kanclersko mesto, vendarle bo še naprej stric iz ozadja," odstop komentira nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. "Trenutno je očitno slab čas za populiste v Evropi. Začelo se je že z odstopom prejšnjega avstrijskega podkanclerja. Zdaj je poraz doživel češki premier, prej še Salvini v Italiji. Skratka, klima ni dobra za populiste ... drugje," pa meni še en nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl. icon-expand Rupel meni, da bo imel Kurz po odstopu vpliv iz ozadja. FOTO: Posnetek zaslona Kaj pa primerjava politične higiene doma in drugje? Čeprav se nekdanja zunanja ministra strinjata, da se je Kurz bržkone umaknil zaradi lastne politične računice, pa pri tem zelo drugače primerjata politične standarde v Sloveniji in Avstriji. "To je dokaz, da v Avstriji pravna država deluje. Nihče ni dvomil v regularnost pravnega postopka proti premierju. In nihče ni pri tem poskušal očrniti ali oblatiti dela policije," situacijo komentira Vajgl. "Kakšnih posebnih razlik ne vidim. Med politiki so razlike v temperamentih. Mi imamo temperamentnega predsednika vlade, ki pove, kar misli. Včasih v politiki to ni najbolje," meni Rupel. icon-expand "Trenutno je očitno slab čas za populiste v Evropi," dogajanje ocenjuje Vajgl. FOTO: Posnetek zaslona Meddržavni odnosi se tudi z novim kanclerjem ne bodo bistveno spremenili, ocenjujeta sogovornika. Vprašanje pa je, ali je odstop tudi politična smrt za Kurza. Rupel ocenjuje, da je s tem skušal le razelektriti situacijo: "Pustiti mlinom, da zmeljejo tisto, kar imajo za zmleti. Gotovo je dovolj mlad in politično močan, da se lahko vrne," ocenjuje Rupel. "Umaknil se je z enega vplivnega mesta na drugega, ki je morda celo bolj vplivno, saj bo lahko nadzoroval svojega naslednika," meni Vajgl. Gre torej za umik kot spreten manever, ki bi daleč najmlajšemu avstrijskemu kanclerju doslej omogočil, da bi se še kdaj politično vrnil, se strinjata. PREBERI ŠE Po odstopu Kurza Zeleni ostajajo v koaliciji z ljudsko stranko