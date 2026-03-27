Rus obsojen zaradi nasilnega napada na žensko po prijavi Barrona Trumpa

Ruskega državljana Matveija Rumiantseva, starega 23 let, so v Londonu obsodili na štiri leta zapora zaradi fizičnega napada na žensko in poskusa vplivanja na sodni postopek. Napad se je zgodil januarja 2025, policijo pa je na dogajanje opozoril Barron Trump, ki je nasilje videl med videoklicem z žrtvijo.
Sodišče je ugotovilo, da je Rumiantsev napadel žensko iz ljubosumja zaradi njenega prijateljstva z Barronom Trumpom, s katerim se je spoznala prek družbenih omrežij. Med napadom jo je večkrat udaril, vlekel za lase in ji preprečeval, da bi poiskala pomoč, pri čemer je žrtev verjela, da bi lahko umrla.
Mladi Trump, sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je iz ZDA takoj poklical britansko policijo in prijavil, da je prek FaceTimea videl, kako je njegova prijateljica fizično napadena. Sodnik je pohvalil njegovo hitro ukrepanje in ga označil kot "pravilno in odgovorno".
Na sojenju je bil Rumiantsev oproščen hujših obtožb posilstva, vendar obsojen zaradi povzročitve telesnih poškodb in izkrivljanja pravice. Sodnik je v obsodbi poudaril njegovo ljubosumje, neobvladljiv temperament ter popolno pomanjkanje obžalovanja, saj je po aretaciji skušal žrtev prepričati, naj umakne obtožbe.
V izjavi o vplivu kaznivega dejanja je ženska opisala, da se je po napadu povsem umaknila iz družbenega življenja ter da živi v stalnem strahu in negotovosti, povezanih z obsojenčevim izpustom. Sodišče je ob izreku kazni poudarilo resnost nasilja in dolgotrajne posledice, ki jih je to pustilo na žrtvi.
