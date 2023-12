Rus priletel v ZDA brez karte in potnega lista: kako je prišel na letalo?

Sergej Vladimirovič Očigava, ki ima tako rusko kot izraelsko državljanstvo, je 4. novembra pristal na letališču v Los Angelesu. Tja je pripotoval z družbo Scandinavian Airlines iz Kopenhagna. A ko se je pojavil na mejni in carinski kontroli, je postalo jasno, da se Vladimirovič Očigava ni nahajal na seznamu potnikov v manifestu leta SK931 ali na katerem koli drugem mednarodnem letu.

Pri sebi ni imel ne potnega lista ne vizuma, letalske vozovnice ali kakršnega koli drugega potrdila, je razvidno iz sodnih zapisov, poročajo ameriški mediji. FBI je zdaj sprožil preiskavo, kako se je potniku sploh uspelo vkrcati na letalo za ZDA.

Letalska posadka je Očigavo opazila na letalu, kot so pojasnili, je ves čas menjaval sedeže, prosil naj bi tudi za dva obroka med vsako postrežbo. Priznali so, da niso videli njegove vozovnice, opazili pa so, da bi moral biti sedež, na katerem je prvotno sedel, nezaseden. Kljub temu niso dodatno preverjali seznama potnikov.

Potnik je ameriškim organom med zaslišanjem podal lažne in zavajajoče informacije o svojem potovanju. Sprva je dejal, da je svoj potni list "pozabil" na letalu. Kasneje so ugotovili, da je imel pri sebi le rusko in izraelsko osebno izkaznico.