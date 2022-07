Rus še tretjič poskusil pobegniti iz avstrijskega zapora. Spet neuspešno

Zaradi svojih - sicer neuspešnih - pobegov pri severnih sosedih postaja tudi zelo prepoznaven. Pri prvih dveh poskusih bega je računal tudi na pomoč sojetnikov, s katerimi so skupaj vrtali luknjo v steno zapora. A beg iz zapora Graz-Karlau se je končal po nekaj minutah, ubežnike so namreč ujeli kmalu potem, ko so se spustili na dvorišče zapora.

Oblasti, ki so imele dovolj njegovih poskusov bega, so nato moškega premestile v drug zapor, a ga to ni ustavilo, da ne bi poskusil znova. Tokrat se je že večkrat kaznovani nasilni zločinec najprej poškodoval med pretepom, to pa mu je prineslo zdravljenje v graški bolnišnici.

Ko je tam čakal skupaj s paznikoma, pa se jima je naenkrat izmuznil in začel hitro teči. A tudi tokrat se je beg kmalu končal. Zaključil se je pred ograjo gradbišča, kjer sta ga policista obvladala in odpeljala nazaj za rešetke.