Rus v domačem laboratoriju izdeloval eksploziv: 'Zrušil bi lahko cel blok'

Gasilci so pretekli petek prihiteli na dom 27-letnega Evgenija Sadrislamova, potem ko so prejeli obvestilo o dimu, ki se je širil iz garaže. Policisti so nato v njegovem stanovanju odkrili improvizirani laboratorij za izdelavo eksplozivnih naprav, v njem pa več kot 23 kilogramov doma narejenega eksploziva. Našli so tudi kemikalije in druge materiale, skupaj z obsežno literaturo o izdelavi eksploziva, poroča Fox29.

"Res smo se izognili veliki tragediji," je na novinarski konferenci dejal namestnik policijskega komisarja James Kelly III. Pomočnica okrožnega tožilca Angela Brennan je poudarila, da je 27-letnikov laboratorij predstavljal veliko nevarnost za skupnost. "V hiši je bil eksploziv, ki bi lahko z zemljo zravnal celoten blok," je opozorila.