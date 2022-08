Rusa in Ukrajinec poskušali vstopiti v albansko tovarno orožja

"Trije državljani, Rusa in Ukrajinec, so poskušali vstopili v tovarno," je sporočilo albansko ministrstvo za obrambo. Vojaki so najprej na tla podrli enega od vsiljivcev, ta pa jih je onesposobil s solzivcem. Kasneje so albanski vojaki uspeli obvladati Rusa in Ukrajinca. Albanski mediji so objavili tudi fotografije vojakov, ki okrevajo v bolnišnici.

"Vojaki, ki so nadzorovali tovarno orožja so nemudoma reagirali. Med posredovanjem sta dva vojaka utrpela poškodbe," je sporočilo ministrstvo in dodalo, da je njihovo stanje stabilno.