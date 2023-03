Rušenje črnih gradenj v hrvaški Istri. Za začetek jih bodo odstranili 14

Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je pojasnil, da so pred začetkom rušenja preverili dokumentacijo vseh objektov, v nekaj primerih pa so odkrili celo poneverjene dokumente. V hrvaški Istri je bilo do danes zaprtih že 100 gradbišč, je dejal inšpektor. Pri identificiranju nezakonitih gradenj si inšpektorat pomaga z letalniki, ki posnamejo celotno območje, nato pa posnetke primerjajo s katastrskimi zapisi.

Danes zjutraj se je v Rovinju začelo rušenje nezakonito zgrajenih objektov, večinoma gre za vikende, zgrajene na kmetijskih površinah in brez ustrezne gradbene dokumentacije. Poostren inšpekcijski nadzor poteka že nekaj tednov na območju Vodnjana, Ližnjana, Bal in Medulina. Opravili so več kot 100 inšpekcijskih nadzorov.

Napovedano je rušenje 14 ilegalnih objektov, in sicer na območju Rovinja, Umaga in Ližnjana.

Zjutraj so v Rovinju, v naselju Štanjeri, zrušili prvi objekt, ki je bilo v lastništvu Čehinje iz praškega naselja Pankrac. Lastnica, ki dela v Italiji, rušenju nasprotuje, saj trdi, da ima ustrezno dokumentacijo iz leta 2017. Kot je dejal inšpektor, so nekateri, ki so bili obveščeni o rušenju, že sami začeli odstranjevati nelegalno zgrajen objekt.

Lokalna skupnost inšpekcijske nadzore podpira. Še več, prepričani so, da je bila njihova okrepitev nujna, saj naj bi bilo nelegalnih objektov v Istri zelo veliko. Kot dodajajo, so leta opozarjali na posledice nelegalne gradnje hiš, med katerimi so celo večnadstropne luksuzne vile z bazeni, pa celo turistični kampi in manjša apartmajska naselja, sporoča župan Rovinja in dodaja, da je vsa ta pozidava močno skazila naravno podobo istrske krajine. Ogromno nelegalnih objektov naj bi zgradili prav na obalnem pasu, kjer je gradnja prepovedana. Samo mesto Rovinj je od leta 2017 do danes inšpektoratu prijavil več kot 200 nelegalnih objektov.