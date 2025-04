Rušenje kampa v Novalji v zadnjem hipu preprečili mestni svetniki

"Na podlagi navedenega in v zvezi z dinamiko izvršitve odločbe gradbenega inšpektorja za predmetni kamp, je investitor gradbeni inšpekciji predložil odločbo Upravnega sodišča na Reki, s katero je določen odložilni učinek tožbe v zvezi z izvršitvijo odločbe gradbenega inšpektorja Državnega inšpektorata. Odložilni učinek traja najdlje do pravnomočnega zaključka upravnega spora v zvezi s predmetno odločbo o odstranitvi. Zaradi vsega navedenega se izvršitev odločbe gradbenega inšpektorja, dokler traja odložilni učinek upravnega sodišča, zadrži," so po poročanju Net.hr zapisali v inšpektoratu.

Medtem pa je na jutranji seji Mestni svet Novalje enoglasno sprejel spremembe in dopolnila Prostorskega načrta ter s tem omogočil legalizacijo preostalega dela kampa. Z inšpektorata so nato sporočili, da je odstranitev hišk začasno ustavljena.

Stroji gradbene inšpekcije bi morali danes začeti z odstranjevanjem 63 mobilnih hišk, ki so bile nelegalno postavljene v spornem delu kampa. Državni inšpektorat je sprva sporočil, da je investitor hiške začel odstranjevati sam in na svoje stroške, zato posredovanje inšpektorata ni bilo potrebno.

Predstavnik podjetja Terra Park, Zvonimir Tudorović, je dejal, da ne bežijo pred odgovrnostjo in kaznijo zaradi nelegalne gradnje dela kampa. A hkrati je prepričan, da rušenje ni potrebno, saj se sporna širitev kampa odvija znotraj območja, ki je z občinskim načrtom predvideno za gradnjo kampov.

Proti rušenju so bile tudi mestne oblasti. Že v ponedeljek je župan Novalje Ivan Dabo dejal, da ne podpira rušenja. "Imeli bomo sejo, na kateri bomo sprejeli dokument prostorskega načrta oziroma spremembe in dopolnila prostorskega načrta, ki bodo omogočile legalizacijo širitve kampa. Rušenje ni rešitev, to bo zgolj škodilo našemu mestu in turističnem ugledu Novalje kot destinacije," je župan dejal za Zadarski.hr.