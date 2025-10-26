Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

160-metrska hladilna stolpa v 15 sekundah postala zgodovina

Gundremmingen, 26. 10. 2025 12.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
40

Hladilna stolpa jedrske elektrarne Gundremmingen v Nemčiji sta v samo 15 sekundah postala zgodovina. V soboto točno ob 12. uri so sprožili eksplozije in od dveh 160 metrov visokih stolpov so ostale le še ruševine.

Po navedbah upravljavca elektrarne RWE so v stolpa, narejena iz 56.000 ton betona, izvrtali 1800 lukenj, v katere so namestili približno 600 kilogramov eksploziva. Na rušenje so se pripravljali več kot eno leto, naklonjeno pa jim je bilo tudi vreme, saj je dež preprečil, da bi se oblak dima dvignil visoko v zrak. 

Vidljivost je bila kljub slabšemu vremenu dobra, zato si je rušenje v živo ogledalo več tisoč opazovalcev. Po podatkih policije se jih je okoli elektrarne izven evakuacijskega območja zbralo kar 30 tisoč, poroča portal br34. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incidentov niso zabeležili, je pa ob robu dogajanja potekal protest zagovornikov jedrske energije in njene nadaljnje uporabe. Ruševine stolpov bodo uporabili pri gradnji novih cest.

Kakšna je prihodnost mesta?

Že prihodnji teden naj bi se v mestu začela gradnja enega največjih skladišč za baterije v Nemčiji, načrtujejo tudi plinsko elektrarno, v okolici pa naj bi razširili sončne elektrarne.

Na območju elektrarne sicer ostajajo zakopani jedrski odpadki. Za začasno odlagališče imajo dovoljenje do leta 2046. 

Prvi blok elektrarne je začel obratovati leta 1966, elektrarna pa je bila dokončno ustavljena leta 2021. Stolpe so uporabljali za hlajenje vode, ki se je segrevala med proizvodnjo energije, preden so jo izpustili nazaj v Donavo. Gundremmingen je bila ena največjih jedrskih elektrarn v Nemčiji, proizvajala je kar četrtino električne energije na Bavarskem.

jedrska elektrarna Gundremmingen hladilni stolpi rušenje Nemčija
Naslednji članek

V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skinwalker
26. 10. 2025 13.42
Idiotizem na NIVOJU..
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
26. 10. 2025 13.39
+2
jah medtem ko ostali svet napreduje naprej so se naši bruseljski norci odločili da se mora ljudstvo europe vrniti nazaj v kameno dobo... lol še severni korejci se nam smejejo
ODGOVORI
2 0
NeMoresVerjet
26. 10. 2025 13.39
+1
Debilizem brez primere.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
26. 10. 2025 13.37
+1
Še žal jim bo da to Rušijo
ODGOVORI
1 0
main
26. 10. 2025 13.36
+3
Zeleni norci so zaprli dva reaktorja ...Nemci bodo sedaj čakali na lepo vreme. Tesla....
ODGOVORI
3 0
setisfekšn
26. 10. 2025 13.30
+5
Nemci bodo kolo gonil z dinamom da bodo dobivali zeleno energijo!elektriko bodo pa dobivali iz francoskih jedrskih elektrarn kot bi si z dr. Om ri..t brisal
ODGOVORI
6 1
piton-1
26. 10. 2025 13.28
+7
Zelo znani greenpeaci ogovovarjajo na novinarska prašanja; Kje boste pa dobili elektriko? Vpraša novinar.... Njihov odgovor; Iz vtičnice. Njihova razgledanost ne pozna meja....
ODGOVORI
8 1
Infiltrator
26. 10. 2025 13.27
-1
Rabljena vetrnica pri nas prodana kot nova pa v ozadju član sekte SD ...
ODGOVORI
1 2
Delavec_Slo
26. 10. 2025 13.22
+11
Jih bodo kmalu spet zidali!!!!
ODGOVORI
11 0
lakala28
26. 10. 2025 13.21
+7
Še en strel v koleno energetike Nemcev. Tile so res izgubili kompas. Uničujejo si pogoje za najcenejšo in najčistejšo elektriko in namesto tega kurijo premog za najdražjo in najbolj umazano elektriko v zgodovini. Pa kdo je tu nor? Očitno politika nima meja. Samo še naše dravske elektrarne so primerljive z s takimi zlorabami davkoplačevalskega denarja. In na koncu bodo akterji po zaslugi sposobnih odvetnikov zvozili enako brez kazni kot vsi zagoreli pripadniki zaščitene skupnosti. Epilog je žal viden v najhujši možni meri.
ODGOVORI
8 1
Zgaga Ukrajini
26. 10. 2025 13.15
+1
Kaj ti bo elektrarna, če imaš Slavo Ukrajini!?
ODGOVORI
6 5
Banion
26. 10. 2025 13.14
+6
enkrta sem se vozil tam mimo in tista stolpa sta bila res pompozna. Nisem vedel da sta bial tako visoka. No po moje je škoda, lahko bi bila, vsaj eden spomenil nekemu obdobju. Nemčija se je odpovedala jedrski energiji misleč da bodo dovolj naravni viri in ke rne gre kurijo termoelektrarne, kar je neumnost
ODGOVORI
6 0
vvvilice
26. 10. 2025 13.11
+4
Nemčija doviva eliko elektrike iz Francije, iz njihovih nuklearnih elektrarn. Svoje pa rušijo.
ODGOVORI
5 1
štrekeljc
26. 10. 2025 13.17
+3
Še huje, uvažajo jo tudi iz poljskih termoelektrarn, kurjenih s premogom, in peko Mađarske celo iz kosovskih!
ODGOVORI
4 1
300 let do specialista
26. 10. 2025 13.10
+9
Nori bruseljski liberalizem direktno in agresivno uničuje zanesljive vire gospodarstva in to je napredno???????
ODGOVORI
10 1
vvvilice
26. 10. 2025 13.10
+8
Takšna energetska politika je kot samomor na obroke.
ODGOVORI
9 1
JAZsemTI
26. 10. 2025 13.08
+10
Zagonetno je razmišljanje in ravnanje Nemcev. Kot, da bi se neka “višja sila” ukvarjala z njihovo energetsko politiko. Nemškemu gospodarstvu je zaradi povečanih cen energentov pošla sapa in še kar žagajo vejo na kateri sedijo. Čudno, čudno…
ODGOVORI
11 1
Infiltrator
26. 10. 2025 13.07
+8
Uporabljajo pa baje se vedno termoelektrarne na premog ,pa kdo je tukaj nor se vprašam, glede zelenega prehoda ,ki je itag lažna obljuba....
ODGOVORI
10 2
Infiltrator
26. 10. 2025 13.05
+11
Nemčija počasi propada to je dejstvo sami sebi delajo škodo
ODGOVORI
13 2
txoxnxy
26. 10. 2025 12.53
+14
Se žal vam bo in to kmalu .
ODGOVORI
15 1
Zrcalo
26. 10. 2025 12.51
+19
Odvrnitev od jedrskih elekrarn bo Nemce še hudo teplo!
ODGOVORI
20 1
but_the_ppl_are_retarded
26. 10. 2025 13.03
+6
Ter odsotnost ruskih ogljikovodikov.
ODGOVORI
9 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306