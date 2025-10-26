160-metrska hladilna stolpa v 15 sekundah postala zgodovina

Po navedbah upravljavca elektrarne RWE so v stolpa, narejena iz 56.000 ton betona, izvrtali 1800 lukenj, v katere so namestili približno 600 kilogramov eksploziva. Na rušenje so se pripravljali več kot eno leto, naklonjeno pa jim je bilo tudi vreme, saj je dež preprečil, da bi se oblak dima dvignil visoko v zrak.

Vidljivost je bila kljub slabšemu vremenu dobra, zato si je rušenje v živo ogledalo več tisoč opazovalcev. Po podatkih policije se jih je okoli elektrarne izven evakuacijskega območja zbralo kar 30 tisoč, poroča portal br34.

Incidentov niso zabeležili, je pa ob robu dogajanja potekal protest zagovornikov jedrske energije in njene nadaljnje uporabe. Ruševine stolpov bodo uporabili pri gradnji novih cest.

Že prihodnji teden naj bi se v mestu začela gradnja enega največjih skladišč za baterije v Nemčiji, načrtujejo tudi plinsko elektrarno, v okolici pa naj bi razširili sončne elektrarne.

Na območju elektrarne sicer ostajajo zakopani jedrski odpadki. Za začasno odlagališče imajo dovoljenje do leta 2046.

Prvi blok elektrarne je začel obratovati leta 1966, elektrarna pa je bila dokončno ustavljena leta 2021. Stolpe so uporabljali za hlajenje vode, ki se je segrevala med proizvodnjo energije, preden so jo izpustili nazaj v Donavo. Gundremmingen je bila ena največjih jedrskih elektrarn v Nemčiji, proizvajala je kar četrtino električne energije na Bavarskem.