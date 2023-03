Rusesabagino, 'heroja Hotela Ruanda', bodo izpustili iz zapora

Paula Rusesabagina so septembra 2021 obsodili na 25 let naporne kazni.

FLN je v letih 2018 in 2019 prevzel odgovornost za več smrtonosnih napadov. "Glede na analizo predloženih dokazov in rezultate različnih zaslišanj smo ugotovili, da obstajal kanal, po katerem je bil financiran FLN. Rusesabagina je bil eden od financerjev," je opisala.

Sam je vse obtožbe zanikal in trdil, da so ga ugrabili iz Dubaja, da bi ga skupaj z dvajseterico soobtoženih postavili pred sodišče. Tudi njegovi podporniki trdijo, da je bil sodni proces prirejen in da je to dokaz brezobzirnega Kagamejevega ravnanja s političnimi nasprotniki.

Rusesabagina je sicer priznal članstvo v ruandskem opozicijskem gibanju za demokratične spremembe (MRDC), ki nasprotuje Kagamejevi vladavini, a hkrati odločno zanikal odgovornost za nasilje, ki ga je izvedlo oboroženo krilo Nacionalna osvobodilna fronta (FLN).